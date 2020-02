Heidi Klum: Tochter Leni ist jetzt bei Instagram - und veröffentlicht erste Fotos 

Lange Jahre hat Heidi Klum ihre vier Kinder vor der Öffentlichkeit geschützt. Ihre Gesichter waren auf Instagram stets verdeckt. Jetzt darf Tochter Leni ihren eigenen Account haben.

Heidi Klums Tochter ist jetzt offiziell bei Instagram .

. Ihr erster Post zeigt sie beim Schwimmen.

Sie folgt vielen anderen Profilen aus der Modeszene.

Los Angeles (USA) - Heidi Klum ist als Löwenmama bekannt, die ihre Kinder bisher weitestgehend aus der Öffentlichkeit rausgehalten hat. Jetzt scheint es so, als habe die Älteste, Leni, zuletzt dagegen rebelliert. Sie veröffentlichte einige private Videos auf dem Video-Portal TikTok. Auf TikTok posten über 800 Millionen aktive Nutzer Videos von Tanz- oder Gesangseinlagen und viele andere kreative Beiträge. Auch Leni brachte dort zahlreiche Kurzvideos von sich, ihren Freundinnen und ihrer Familie. Doch dann wurden plötzlich alle Beiträge des Accounts gelöscht und der Account-Name geändert. Ob das wohl Mama Heidi war?

Leni ist mit ihren 15 Jahren das älteste von Heidi Klums vier Kindern. Ihr Vater ist der Italiener und frühere Formel-1-Team-Manager Flavio Briatiore, mit dem Heidi 2003 eine Beziehung hatte. Heidi Klum ist Mama von vier Kindern und seit 2019 mit Tom Kaulitz verheiratet.

Heidi Klum: Instagram als Kompromiss für Leni?

Jetzt zeigt sich Leni auf Instagram. Ganz offiziell bestätigt mit dem blauen Haken für Prominente. Ob Heidi ihr das als Kompromiss erlaubt hat? Ihre Bilder jedenfalls sind sehr zurückhaltend, ihr Gesicht, das durch Paparazzi-Fotos bekannt ist, gibt Leni nicht zu erkennen. Sie begrüßt ihre Follower in ihrem ersten Post, der sie im Pool schwimmend zeigt, mit einem kurzen „Hi“.

Interessant sind auch die Accounts, denen die Model-Tochter folgt, darunter die Profile der Models Adriana Lima, Gisele Bündchen, den Hadid-Schwestern Bella und Gigi, Kendall Jenner und Kaia Gerber. Ihrer Mama und den Kaulitz-Zwillingen folgt Leni natürlich auch.

Heidi Klum: Wird Tochter Leni auch Model?

Vielleicht möchte Leni also als Model in die Fußstapfen ihrer Mama treten? Ihr zweiter Post lässt zumindest auf eine gesundheitsbewusste Ernährung schließen. „Snack“ schreibt sie zu dem Foto, das ihr Menü zeigt: Chiapudding mit Himbeeren und dazu ein grüner Smoothie.

Noch scheint die Klum-Tochter also etwas schüchtern zu sein. Aber vielleicht ist es auch einfach gut, behutsam in das öffentliche Leben zu starten.

Eine GNTM-Kandidatin prophezeite Heidi jetzt noch ein Kind. Jetzt hat sie sich selbst dazu geäußert. Für Aufsehen sorgte ein Video, das Heidi am 9. Februar postete. Einen Schock-Moment gab es in Folge zwei von GNTM. Alles über Heidi Klum im TV haben wir in einem gesonderten Artikel zusammengefasst.

Rubriklistenbild: © AFP / JEAN-BAPTISTE LACROIX