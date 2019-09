Heidi Klum und Tom Kaulitz in New York - transparentes Oberteil zeigt „Hans und Franz“ 

Heidi Klum und To Kaulitz zeigen sich auf der Fashion Week in New York total verliebt. Nach dem Event wird es dann nochmal aufregend ...

Update vom 09. September: Dass Heidi Klum mit ihrem frisch gebackenen Ehemann Tom Kaulitz super glücklich ist, ist kein Geheimnis. Auch nicht, dass sie gerne die ganze Welt an ihrem Glück teilhaben lässt. So auch jetzt, nach ihrem Besuch auf der New Yorker Fashion Week. Kaum sind die Flitterwochen vorüber, zeigen sich Heidi Klum und Tom Kaulitz erstmals als Ehepaar der Öffentlichkeit. Doch nicht nur Tom, sondern auch „Hans und Franz“ sind auf den Schnappschüssen gut zu erkennen. Für New Yorks größtes Mode-Event wählte Heidi ein sehr mutiges Outfit. Dabei war ihre komplette Brust entblößt, was gerade für Gesprächsstoff bei den Fans sorgt. Heidis auffälliger Mantel in schwarz-weiß ist mit großen Schriftzügen bedruckt. Doch gerade im Bereich des Dekolletés bedeckt nur eine hauchdünne Nylon-Stoffschicht ihre Oberweite. Tiefe Einblicke sind garantiert.

Ursprungsartikel: Heidi Klum und Tom Kaulitz: Verliebt auf der Fashion Week

Bei der Abendgala des Modemagazins „Harper‘s Bazaar“ legten Heidi Klum und Tom Kaulitz einen großen Auftritt hin. Übrigens der erste offizielle Auftritt nach der Hochzeit von Heidi und Tom im August. Während Tom sich im schlichten schwarzen Look zeigte, präsentierte sich Heidi in hochgeschlossener orange-roter Robe - jede Menge Bein blitzte da allerdings trotzdem hervor ...

Die Party genoss das Paar in vollen Zügen: An Toms Hand tänzelte Heidi ausgelassen über die Flure, wie man einem Videopost auf Instagram entnehmen kann.

Dass Heidi Klum im Video zeigt, wie glücklich sie mit ihrem Tom ist, ruft den einen oder anderen Neider auf den Plan: „Die hüpft da rum, wie ein kleines zappeliges Mädchen“, steht da in den Kommentaren, oder: „Are you high?“. Aber auch positive Reaktionen auf den Auftritt des Paares sind zu lesen: „Ich finde das super schön wie verliebt und glücklich sie ist“. Und im Kommentar eines anderen Follower heißt es: „Du machst es richtig! Das Leben ist dazu da, es in vollen Zügen zu genießen. Man könnte sich für Menschen, die glücklich sind, z.B. auch freuen und nicht danach suchen, wie man sie beleidigen kann. Love“.

Es ist nicht das erste Mal, dass Heidi Klum polarisiert. So machte sie sich zuletzt in einem Post über das deutsche Fernsehen lustig.

Heidi Klum und Tom Kaulitz: Heiße Mitternachtssnacks

Noch aufregender als während der Gala zeigte sich Heidi Klum aber abseits der Öffentlichkeit. Sie ließ sich von ihrem Liebsten auf dem Bett fotografieren: Die Robe sehr weit nach oben gerutscht, umgeben von allerlei kulinarische Köstlichkeiten. Das Model postet dazu schlicht: „.....and then there is midnight snacking“.

Nach ihrem öffentlichen Auftritt in New York und den heißen Bildern zum Dessert, ging es für die Model-Mama nach Deutschland. Im Münchner Olympiapark castet Heidi Klum heute die GNTM-Kandidatinnen für die nächste Staffel.

she