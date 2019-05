Heidi Klum und Tom Kaulitz nach FC-Bayern-Debakel: Foto aus München zeigt pikantes Detail

Aus der Reihe „Ein Sonntag im Leben der Promis“. Nach dem Party-Debakel beim FC Bayern am Samstag postet Heidi Klum ein romantisches Bild. Doch spannend ist, was man nicht sieht!

München - Was für eine Schlappe: Der FC Bayern feiert die Meisterschaft, aber die Promi-Fans Heidi Klum, ihr Tom Kaulitz und Tokio Hotel durften nicht zur Party in den Kabinen und mussten draußen alleine ohne die Fußballstars feiern, Promistatus hin oder her. War wohl eher kein Abend, der beflügelt.

Vor allem, weil sowohl Tom Kaulitz als auch Heidi Klum gerade sehr ausgelastet sind - nicht nur wegen ihrer Hochzeitsplanungen. Tokio Hotel sind gerade auf Europa-Tour. Schon am Sonntag sind Tokio Hotel in der Tonhalle in München aufgetreten, und für Heidi Klum steht am Donnerstag das GNTM-Finale in Düsseldorf an, bei dem Tokio Hotel auch wieder dabei sind - Anlass heftiger Kritik, wie die Intouch berichtet. Wäre kein Wunder, wenn die Party-Schlappe beim FCB Klum und Co ordentlich die Laune vermiest.

Augenscheinlich hat sich das Turtel-Pärchen die Wochenend-Laune aber nicht verderben lassen. Am Sonntag twitterte Klum ein Panorama-Foto aus ihrem Hotelzimmer. Offenbar ist die Klum sehr zufrieden, denn sie schreibt dazu: „Sundaze“.

Heißt so viel wie: tiefenentspannt am Sonntag. Zu sehen ein romantischer Ausblick auf Münchens Dächer unter der endlich zurück gekehrten Maisonne, kuschelige Decke, Sonne, Hund. Bei so viel Luxus fällt Entspannen aber auch leicht! Am Bildrand zu sehen ist auch ein Fitzelchen von ihrem Tom. Nanu, so abgeschnitten? Ist der wohl nackt?

