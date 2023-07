Schlagerstar Heino kommt als Teddybär auf den Markt: Hannelore half bei der Entwicklung

Schon bald will der Spielzeughersteller Steiff einen „Heino Teddybär“ auf den Markt bringen. An dem plüschigen Abbild der Schlager-Legende hat dessen Frau Hannelore mitgewirkt.

Giengen an der Brenz – Kuscheln mit Kultsänger Heino (84), das ist ab Dezember 2023 für diejenigen möglich, die einen der auf 3000 Stück limitierten Teddybären ergattern. Wie auf der Homepage des Schlagerstars zu sehen ist, ähnelt der original Steiff Heino Teddybär seinem berühmten Vorbild tatsächlich.

Enge Zusammenarbeit mit Hannelore

„Neben der unverkennbaren Brille mit dunklen Gläsern und ‚Heino“-Schriftzug am Brillenbügel ist auch der blonde Mohair-Plüsch perfekt im Farbton getroffen“, heißt es in der Beschreibung. Darüber trage der Heino-Teddybär ein „rotes Sakko aus feinem Wollstoff, unter dem der schwarze Rolli hervorblitzt“. Beim „liebevollen“ Design des ungewöhnlichen Stofftieres hat eine mitgemischt, die Heino bestens kennt: Ehefrau Hannelore Kramm (81). Das Spielzeug für Fans und Sammler entstand in „enger Zusammenarbeit“ mit ihr.

„Herzlichen Glückwunsch, Heino! Der bekannte und beliebte deutsche Musiker feiert in diesem Jahr seinen 85. Geburtstag. Im August erscheint das jüngste Album des Volkssängers. Anlass genug für uns, den humorvollen Sänger, der Generationen von Fans verbindet, mit einem ganz besonderen Teddybären zu würdigen“, lässt das Traditionsunternehmen im Onlineshop des Sängers wissen.

Schon gewusst? Heino ist ausgebildeter Bäcker und Konditor Heute kennt man Heino als legendären Schlagerstar und wahres Urgestein der Branche - vor seinem großen Durchbruch verdiente er aber anders sein Geld. Denn in den 50er Jahren in Düsseldorf hat Heino eine klassische Berufsausbildung abgeschlossen und im Anschluss als Bäcker und Konditor gearbeitet. Das kommt ihm heute finanziell zugute, denn er bekommt 1.635 Euro Rente im Monat.

Heino ist begeistert von eigenem Teddy

Und was sagt der mit einem Teddy-Ebenbild geehrte Künstler dazu? „Er ist gut gelungen und ich bin sehr stolz auf ihn“, zeigt Heino sich im Gespräch mit dem SWR begeistert. Besonders freut er sich über die gleiche Augenfarbe: „Er hat blaue Augen wie ich, das ist natürlich toll“, lacht der Musiker. Der Bär sei „schön“, fasst er erfreut zusammen.

Der Heino-Teddy ist circa 31 cm groß, fünffach gegliedert, kann stehen und kostet 369 Euro. Die Auslieferung erfolgt kurz vor Weihnachten im Dezember 2023 und der Versand ist kostenlos.

Auch das neueste, musikalische Projekt des unverkennbaren Sonnenbrillenträgers hat es in sich, denn Heino will mit 84 Jahren am Ballermann durchstarten. Verwendete Quellen: Heino.de, SWR