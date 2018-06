Ist die Frau hübscher als die echte Helene Fischer? Double bekommt jede Woche zwei Heiratsanträge

Helene Fischer (33) hat mit ihrem Song „Atemlos“ das Leben einer 29-Jährigen völlig auf den Kopf gestellt. Die Dresdnerin kann sich vor Heiratsanträgen kaum noch retten.

Dresden - Keine Party ohne „Atemlos durch die Nacht“ - der Mega-Hit von Helene Fischer (33) sorgt auf fast jeder Feier für Stimmung. Für die Dresdnerin Catharina Schwarz (29) hat dieser Song das Leben verändert.

Vor vier Jahren fing alles an, wie tag24.de berichtet. Catharina Schwarz rockte auf einer Hochzeit als Helene-Fischer-Double. Ihr Auftritt begeisterte damals die Gäste. Sie würde wie die Schlagerqueen Helene Fischer klingen. Das hatte Folgen: Seitdem könne die Sängerin als Helene-Fischer-Double von der Musik leben, erzählt die zweifache Mama gegenüber tag24.de.

40 Helene-Fischer-Songs umfasst ihr Repertoire. „Achterbahn“ und „Und morgen früh küss ich dich wach" sind Catharinas absolute Lieblingslieder. Eine Hörprobe ihrer Stimme findet sich auf YouTube unter dem passenden Titel „Dresdens erstes Helene Fischer Double“.

Optisch sieht Catharina Schwarz auf den ersten Blick kaum wie Helene Fischer aus. Die Sängerin ist brünett und hat dunkle Locken. Mit einer blonden Perücke macht sie das aber wieder wett. Zu ihrem Bühnen-Outfit gehören Hotpants und Kleider. Von typischen prachtvollen Helene-Fischer-Roben kann sie nur träumen.

Ihren treuen Fans ist der Look scheinbar herzlich egal. Im Gegenteil. „Pro Woche erhalte ich zwei Heiratsanträge", sagt Catharina Schwarz gegenüber der Webseite. So mancher hält sie also wohl für hübscher als das Original - und die echte Schlagerqueen hat bekanntlich auch viele Verehrer.

Einen Wunsch hat das Helene-Fischer-Double allerdings: Irgendwann einmal Helene Fischer persönlich treffen. Bis der Wunsch sich erfüllt, bastelt die Dresdnerin an ihrer Karriere. Im Mai hat Catharina Schwarz ihren Song „Mach mir nichts vor“ herausgebracht, wie auf ihrer Facebookseite zu erfahren ist.

Die Mutter des kleinen Simon ist überzeugt: Helene Fischer hat mit ihrem Lied „Atemlos“ einen großen Anteil daran, dass ihr Sohn lebt.

