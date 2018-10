„Würd‘ mir mal Gedanken machen“: Fans lachen über graue Helene Fischer

Was ist mit Helene Fischer - der Powerfrau - geschehen? Die Schlagerqueen hat ein Foto auf Instagram gepostet, auf dem sie plötzlich völlig grau ist.

Helene Fischer postet neues Foto bei Instagram: Fans lachen über graue Sängerin

Update vom 23. Oktober 2018:

Aktuell gönnt sich Helene Fischer (34) eine Pause. Die Sängerin hatte in den vergangenen Monaten eine beachtliche Tour absolviert. Ein Kraftakt für die 36-Jährige und auch für die Crew. Obendrein hatte eine Infektion den Schlagerstar im Frühjahr außer Gefecht gesetzt. Konzerte mussten abgesagt werden. Ein Drama für die Fans. Doch die Krankheit ist schon lange überstanden und mittlerweile Geschichte. Umso schockierender ist ein aktuelles Foto auf Helene Fischers Instagram-Account.

Helene Fischer: Was ist mit der Sängerin passiert?

Mit aufgerissenen Mund starrt die „Atemlos“-Sängerin fassungslos ihr komplett ergrautes Abbild mit Pickeln im Gesicht an. Und was macht dieser schreckliche Speer in ihrem Kopf?

„Bist wohl ein bisschen grau geworden und in deinem Gesicht stimmt auch was nicht, also ich würd‘ mir mal Gedanken machen!!! Weißte selber, ne? WHAAAAT???“, schreibt Helene Fischer zum Insta-Pic.

Was es mit dieser komplett ergrauten Helene Fischer auf sich hat, verrät die Sängerin allerdings auch. Die zweite Fischer-Version wurde anscheinend für das Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds angefertigt.

Ganz neu ist dieser Schnappschuss allerdings nicht. Schon im Frühjahr 2017 war die Blondine in der Werkstatt von Madame Tussauds um sich den Kopf ihrer Tonfigur anzugucken. Im Spätsommer 2017 wurde die neue, zweite Helene Fischer Wachsfigur in Berlin enthüllt.

Den Fans scheint das allerdings egal zu sein, sie amüsieren sich köstlich über diese Aufnahme.

Komplett hüllenlos? Helene Fischer postet mega heißes Foto - es regt die Phantasie der Männer an

Meldung vom 18. Oktober 2018

Helene Fischer (34) ist nicht nur berühmt für ihre Stimme und ihre zahlreichen Hits wie „Atemlos“ und „Phänomen“. Auch mit ihren Fotos begeistert die im russischen Krasnojarsk geborene Schlager-Queen auf Instagram ihre rund 540.000 Follower.

Helene Fischer (36) hält auf Instagram ihre Fans auf dem Laufendem - nun ist ein verstörendes Foto aufgetaucht

Helene Fischer überrascht mit freizügigem Foto - und rechtfertigt sich gleich

Oftmals sind Helene Fischers Fotos ziemlich freizügig. Ein bestimmtes Bild der Sängerin ist sogar auf einer Schmuddelseite besonders beliebt.

Auch auf ihrem neuesten Instagram-Post zeigt Helene Fischer viel Haut. Es scheint, als trage sie auf dem von Star-Fotograf Kristian Schuller geschossenen Bild lediglich einen weiß-schwarzen Blazer - und sonst nichts! Das sehen auch einige ihrer Fans so. User-Kommentare wie „Da fehlt die Hose, Helene!“ lassen nicht lange auf sich warten. Aber auch jede Menge positives Feedback erntet die Blondine, wie zum Beispiel: „Wenn das jemand tragen kann, dann doch du, Helene! Mega Foto!“

#dochdochichhabewasdrunter: Helene Fischer klärt mit Hashtag auf

In der Bildunterschrift klärt Helene Fischer schließlich auf: Sie verrät nicht nur, dass das Foto in einem Zelt am Strand entstanden ist, mit dem Hashtag #dochdochichhabewasdrunter nimmt sie auch allen Zweiflern den Grund zur Annahme, sie sei nackt unter dem Blazer.

Für diesen humorvollen Hashtag wird sie von ihren Fans fast genau so gefeiert wie für das Schwarz-Weiß-Foto: „Das nennt man Stil. Angezogen und trotzdem so heiß! Du kannst eben doch alles! Aber ehrlich, der #dochdochichhabewasdrunter Hashtag ist ja fast noch besser als das Foto“, kommentiert beispielsweise ein Nutzer.

Für einige ihrer Fans war das aber von Anfang an klar. Das findet auch dieser Instagram-Nutzer: „Man sieht doch, sie trägt etwas drunter.“ Und tatsächlich: Wenn man genau hinsieht, kann man zumindest einen schwarzen Slip erkennen. Nur was ist obenrum? Das bleibt offen.

sp

Traurig aber wahr: