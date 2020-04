Florian-Silbereisen-Hammer! Foto mit Helene Fischer - Fans des Schlager-Moderators sind hin und weg

Die Fans von Florian Silbereisen kommen ins Schwärmen. Ein Foto zeigt den Schlager-Star mit Helene Fischer.

Florian Silbereisen und Helene Fischer* waren lange in einer Beziehung.

waren lange in einer Beziehung. Noch immer sind die Schlager-Stars gut befreundet.

gut befreundet. Die Erinnerung an einen emotionalen Abend treibt Fans Tränen in die Augen.

Dortmund - Florian Silbereisen und Helene Fischer waren lange, lange das absolute Schlager-Traumpaar*. Die Trennung nahm viele Fans damals sehr mit und auch die beiden Musik-Stars werden es wohl nicht leicht gehabt haben. Bis heute zeigte sich Silbereisen noch mit keiner anderen Frau.

Florian Silbereisen und Helene Fischer: Foto von emotionalem Abend - es flossen Tränen

Nun postete der Traumschiff-Kapitän wieder einmal ein Foto mit der bekannten weiblichen Begleitung an seiner Seite. Es zeigt ihn und Helene Fischer an einem ganz besonderen Abend. Es flossen nicht nur Tränen bei Florian Silbereisen.

„Nur noch geheult“, gibt eine Userin zu. „Hört ihr mich noch immer weinen?“, fragt eine andere rhetorisch. Die Erinnerungen an den „Schlagerbooom 2019“ sind ganz offenbar noch so frisch, dass die Fans nur dieses eine Bild brauchen, um wieder in den Emotionen zu schwelgen.

„Schlagerbooom“: Helene Fischer überrascht Florian Silbereisen - Erinnerungen bewegen Fans noch heute

Auch und vor allem Florian Silbereisen wird den emotionalen Moment wohl nicht so bald vergessen. „Dann hat es mich einfach gepackt“, erinnerte er sich jüngst an seine Tränen nach der großen Überraschung, die ihm seine Helene damals bereitete. „Schönste Überraschung“ schwärmt eine Followerin noch heute.

Florian Silbereisen schwärmt von Abend mit Helene Fischer: „Es war sooo schön“

Die Fan-Träume von einem Liebes-Comeback dürften zwar nicht wahr werden, aber der „Schlagerbooom“ kehrt dafür heute zurück. Am Montagabend läuft im MDR und WDR die „Schlagerbooom-Jubiläumsshow“. „Mit allen großen Stars und tollen Überraschungsgästen“, spielt Silbereisen auch in seinem Teaser zu heute Abend noch einmal auf das tränenreiche Wiedersehen mit Helene an. Die Schlager-Queen werden wir auch heute wieder sehen. „Es war sooo schön“, schwelgt ihr Verflossener in Erinnerungen.

„Schlagerbooom-Jubiläumsshow“: Es schwingt Wehmut mit - „Werden so etwas so schnell nicht wieder erleben“

Genau das können die Zuschauer dann auch heute Abend tun. Außer Silbereisen und Helene Fischer sind unter anderem Andrea Berg, Andreas Gabalier, Matthias Reim, die Kelly Family und Roland Kaiser dabei. Trotzdem schwingt ein wenig Wehmut mit, denn, Florian Silbereisen erwähnt es richtig, „leider werden wir so etwas so schnell erstmal nicht wieder erleben.“ Großveranstaltungen wie der „Schlagerboom“ bleiben aufgrund der Corona-Pandemie wohl noch lange untersagt*.

