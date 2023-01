„Helene Fischer ist mir wurscht“: Daniela Alfinito nervt Vergleich mit Schlagerqueen

Von: Lisa Klugmayer

Daniela Alfinito hat etwas geschafft, dass nicht viele Schlagerstars schaffen. Viermal in Folge ist ihr Album auf Platz 1 eingestiegen: Damit ist sie genauso erfolgreich wie Helene Fischer. Doch das ist Daniela Alfinito recht egal.

Hungen/Hessen – Musikalisch hat Helene Fischer (38) hierzulande schon so ziemlich alles erreicht. Doch Daniela Alfinito (51) ist der Schlagerqueen dicht auf den Fersen. So stellt die Tochter von Amigos-Star Bernd Ulrich nun den Chartrekord von Helene Fischer ein. Diese Tatsache ist ihr aber herzlich egal.

„Helene Fischer ist mir wurscht“: Daniela Alfinito stellt Chartrekord von Schlagerqueen ein

Mit „Frei und grenzenlos“ stürmt Daniela Alfinito erneut die österreichischen Charts. Von null auf Platz 1 und das bereits zum vierten Mal. Das ist bisher nur wenigen Schlagerstars gelungen. Darunter ihr Amigos-Star Bernd Ulrich, aber auch Schlagerqueen Helene Fischer.

Das neue Album von Daniela Alfinito ist wieder auf Platz 1 eingestiegen, damit zieht sie mit Helene Fischer gleich. Doch das ist ihr recht egal. (Fotomontage) © IMAGO/Bildagentur Monn & IMAGO/Future Image

Doch dass Daniela Alfinito mit Helene Fischer gleichzieht, ist ihr eigentlich recht egal. Sie hält nicht viel von diesen Vergleichen.„Das ist mir so was von wurscht“, stellt sie im Interview mit „heute.at“ klar. „Ich bin ich. Ich mache mein Ding. Ich finde es so schön, dass meine Musik in allen Ländern ankommt. Mein Weg bis hierher war sehr, sehr steinig und ich bin ihn gegangen, jetzt habe ich Sand unter den Füßen“, so Daniela Alfinito.

Das Phänomen Helene Fischer in Zahlen Helene Fischer ist mit mehr als sechzehn Millionen verkauften Tonträgern die kommerziell erfolgreichste Sängerin in Deutschland und zählt damit zu den weltweit bestverdienenden Musikerinnen. Ihre Alben „Farbenspiel“ und „Best of Helene Fischer“ gehören zu den meistverkauften Musikalben des Landes. Da ist es keine Überraschung, dass ihr die Musikpreise nur so nachgeworfen werden: Helene Fischer hat unglaubliche siebzehn Echos, acht Goldene Hennen, drei Bambis und zwei Goldene Kameras. Für „Die Helene Fischer Show“ erhielt sie 2015 den Bayerischen Fernsehpreis. Das einzige Deutschland-Konzert 2022 von Helene Fischer fand am 20. August 2022 vor eine Rekordmenge von 130.000 Fans in München statt – das größte Konzert ihrer Karriere. Die ersten 100.000 Tickets wurden bereits in 24 Stunden verkauft.

„Oft bin ich weinend zu meinem Papa gefahren“: Daniela Alfinito macht Kritik zu schaffen

Doch so leicht hat sie die ewige Kritik, die Hasskommentare und die ewigen Vergleiche mit anderen Schlagersängerinnen nicht immer genommen. „Ich bekomme ganz viel Kritik ab: Wie sieht sie denn heute aus? Wie ist sie geschminkt? Was hat sie auf der Bühne angehabt?“, erzählt sie. Anfangs hat sie sich das sehr zu Herzen genommen. Sie habe „gedacht, das halt ich nicht lange durch. Oft bin ich weinend zu meinem Papa gefahren und hab gesagt, ich kann das nicht mehr mitmachen“.

Helene Fischer hat wohl nicht nur Fans. Auch Entertainerin Désirée Nick gibt jetzt ihren Senf dazu und hält Helene Fischer für nur „Mittelmaß“. Verwendete Quellen: heute.at