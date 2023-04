Kleiner Fan ganz groß: Helene Fischer holt bei „Rausch“-Tour Junge auf die Bühne

Von: Carina Blumenroth

Die „Rausch“-Tour von Helene Fischer ist in vollem Gange. Bei einem Konzert holte die Schlagerqueen nun einen jungen Fan zu sich auf die Bühne.

Dortmund – Sie ist wieder in ihrem Element: Helene Fischer (38) ist zurück auf der Bühne und sie scheint es zu genießen. In den vergangenen Tagen hat sie die Westfalenhalle in Dortmund mit in ihren „Rausch“ genommen. Dabei kam es zu einem herzlichen Moment: Helene holt einen ihrer jüngeren Fans auf die Bühne.

„Helene, ich will mit dir singen!“ – Helene Fischer erfüllt den Wunsch eines kleinen Fans

Zu ihrer Bühnenshow gehört eine Akrobatiknummer mit Teilen des „Cirque du Soleils“ – Helene ist auf Reifen an Seilen und Bändern und schwebt durch die Luft. Fans sind begeistert von ihren Auftritten mit Freund Thomas Seitel – ihren Blick hat sie allerdings immer auch Richtung Publikum. Inmitten der Menge sah sie am Samstagabend das Plakat eines kleinen Jungen: „Helene, ich will mit dir singen!“

Die Sängerin stimmte nach Bild-Informationen gerade das Lied „Unser Tag“ an, als sie ihrem Bodyguard das Zeichen gab, den kleinen Jungen aus der Menge zu holen. Mit Helene-Fan-Shirt und rotem Herzchen-Luftballon mit der Aufschrift „Ich bin dein größter Fan“ stand der kleine Junge auf der großen Bühne.

Süße Geste: Helene Fischer herzte ihren jungen Fan in Dortmund

Eine Umarmung für ihren größten, kleinen Fan hatte die Schlagersängerin auch übrig. Und sie bat ihre rund 10.000 Fans in der Dortmunder Westfalenhalle für den Jungen zu applaudieren. Im Anschluss wurde der Junge wieder zurück zu seinen Eltern ins Publikum gebracht – dieser Konzertbesuch wird ihm sicherlich noch lange im Gedächtnis bleiben.

Helene Fischer liefert allerdings nicht nur auf der Bühne eine schnelle Show ab. Action hat sie auch im Backstagebereich – hinter der Bühne ist sie mit E-Scooter unterwegs – Eindrücke davon gibt es auf TikTok. Die Fans lieben es. Verwendete Quellen: bild.de, Instagram