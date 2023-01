Helene Fischer nur „Mittelmaß“? Désirée Nick zieht über Schlagerqueen her

Von: Jonas Erbas

Seit Jahren begeistert Helene Fischer die Massen. Doch die Schlagerqueen hat nicht nur Fans: Entertainerin Désirée Nick etwa hält von der „Atemlos“-Interpretin nicht viel.

Berlin – Es scheint fast so, als sei vor Helene Fischer (38) kaum ein Rekord mehr sicher: Seit Jahren spielt die Schlagerqueen in der Musikwelt ganz oben mit, zählte zeitweise sogar im internationalen Vergleich zu den bestverdienenden Sängerinnen überhaupt. Diesen Erfolg kann jedoch nicht jeder nachvollziehen – Désirée Nick (66) etwa hat für die 38-Jährige nicht wirklich viel übrig.

Désirée Nick lästert über Helene Fischer – Schlagerqueen überzeugt sie stimmlich nicht

In ihrem „Lose Luder“-Podcast nimmt Désirée Nick eigentlich nie ein Blatt vor den Mund – ganz egal, um welches Thema es gerade geht! In der neusten Ausgabe (9. Januar) spricht die Berliner Schauspielerin und Tänzerin mit Ex-„Bauer such Frau“-Kandidatin Antonia Hemmer (22), die sich vor wenigen Monaten selbst an einem Schlagersong versucht hat: Gemeinsam mit ihrem damaligen Freund Patrick Romer (27) coverte sie Sonja Liebings (33) und Bernhard Brinks (70) Duett „Du hast mich einmal zu oft angesehen“.

Das Gesprächsthema kam Désirée Nick offenbar gelegen: Die Trash-TV-Diva nutzte die Gelegenheit und setzte zu einer Lästerattacke gegen Helene Fischer an. „Es gibt Hunderte an den Musical-Schulen, die singen besser als Helene Fischer“, so ihr Urteil über die Schlagerqueen, deren Können die 66-Jährige für „ausgesprochenes Mittelmaß“ hält. Ihr Fazit: „Sie ist nicht schlecht, aber auch nicht gut!“

Schon gewusst? Helene Fischer ist staatlich anerkannte Musicaldarstellerin: Schon bevor Helene Fischer die Schlagerwelt aufmischte, war die Bühne ihre zweite Heimat: 2000, also im Alter von gerade einmal 16 Jahren, zog es die junge Helene an die Stage & Musical School Frankfurt, wo sie eine dreijährige Ausbildung absolvierte, die sie 2003 erfolgreich abschloss. Seitdem ist sie staatlich anerkannte Musicaldarstellerin und trat als solche etwa am Staatstheater Darmstadt in der „Rocky Horror Show“ oder im Volkstheater Frankfurt in „Anatevka“ auf.

Désirée Nick watscht Helene Fischer mit fiesem Vergleich ab – „Hausmannskost an besserer Tankstelle“

Doch warum ist Helene Fischer dennoch so erfolgreich? Auch dazu hat Désirée Nick offenbar eine klare Meinung: „Letztendlich ist es das Gesamtpaket: Wie sie aussieht, wie sie sich gibt“, so die Dschungelcamp-Gewinnerin von 2004 (Staffel 2), die als Ballett- und Revuetänzerin selbst einiges an Erfahrung im Showbusiness sammeln konnte. Stimmlich sei die Schlagersängerin „absoluter Standard“, wie sie bei bild.de nachlegt. Und: „Das ist – aufs Essen übertragen – gute, deutsche Hausmannskost an einer besseren Tankstelle.“

Helene Fischer selbst dürfte diese Kritik herzlich egal sein: 2023 geht sie mit ihrem Erfolgsalbum „Rausch“ auf große Deutschlandtour und füllt dabei einmal mehr die größten Hallen des Landes. Die nächste Fernsehshow ihres Ex erntete dahingegen schon vorab Kritik: Die Gästeliste von Jürgen Drews‘ „Schlagerabschied“ bei Florian Silbereisen (41) sorgte für Enttäuschung. Verwendete Quellen: „Lose Luder“-Podcast (Podimo; Folge vom 9. Januar 2023), bild.de