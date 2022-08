Kein Grund zur Panik

Am 20. August soll das Mega-Konzert von Helene Fischer in München stattfinden. Doch die aktuelle Gewitterwarnung lässt Fans bangen. Der Konzertveranstalter bringt jetzt etwas Licht ins Dunkel und gibt den Besuchern Entwarnung.

München - Seit Wochen freuen sich 130.000 Fans auf das Mega-Konzert von Schlager-Queen Helene Fischer in München. Aufgrund der aktuellen Wetterlage hält sich die Freude am 20. August allerdings etwas in Grenzen. Denn große Gewitterwarnung wurden in und um München angekündigt, weshalb Fans nun um ihre Tickets bangen.

Gewitterwarnung lässt Fans um Helene-Fischer-Konzert bangen

Helene Fischer sorgt für richtiges „Herzbeben“ bei ihren Fans, und das nicht im positiven Sinne. Der Deutsche Wetterdienst hat für weite Teile Oberbayerns am Morgen vom 20. August die höchste Warnstufe herausgegeben. Doch trotz einer Gewitterwarnung seien Regenschirme beim Konzert verboten.

Schon bei den Proben machte die Wetterfront Helene Fischer einen Strich durch die Rechnung. Wegen des Gewitters mussten die Proben abgebrochen werden. Dennoch zeigt sich der Konzertveranstalter zuversichtlich: „Uns erwartet eher unbeständiges Aprilwetter mit möglichen Regenschauern, teilweise vielleicht sogar Sonnenschein, aber keine Gewitter“.

Trotz Gewitter: Helene-Fischer-Konzert findet laut Veranstalter statt

Gleichzeitig kann der Veranstalter die Zuschauer beruhigen. Denn trotz der unbeständigen Wettervorhersage soll das Konzert stattfinden. Aus aktueller Sicht gäbe es keinen Grund zur Panik, stellt ein Sprecher der Leutgeb Entertainment Group gegenüber tz.de klar. Sollte sich etwas ändern, werden Besucher umgehend informiert.

Bis es so weit ist, können Fans noch die Vorband von Helene Fischer erraten. Viele vermuteten, dass Melissa Naschenweng die Zuschauer für das Mega-Konzert in München einheizen wird. Diese Gerüchte räumt der Veranstalter nun allerdings auf, verrät aber nicht, wer stattdessen die Show eröffnen darf. Verwendete Quellen: tz.de, Leutgeb Entertainment Group