Neues Produkt von Helene Fischer auf dem Markt - doch manchen Fans stinkt es

Helene Fischer hat ein neues Produkt auf den Markt gebracht. Viele ihrer Anhänger sind begeistert, doch es stößt auch auf heftige Kritik. Manchen stinkt es.

München - Nach der Single ist vor dem Duft, und so freuen sich Fans von Helene Fischer auf ein weiteres Highlight des Sommers. Denn die Schlagersängerin strotzt offenbar nur so von Tatendrang und beglückt ihre Fans mit einem neuen Parfüm. „For you!“ heißt Fischers neues Duftwasser, das mit seinem fruchtig-blumigen Geruch ideal für die heiße Jahreszeit sein soll. Der Nachfolger von „That’s me!“ und „Me myself and you!“ ist bereits das dritte Parfüm von Helene Fischer, die sich bei der Benennung treu bleibt und auf Personalpronomen setzt.

Das Parfüm ist bereits einige Wochen auf dem Markt - diese Woche gingen die Macher hinter der Marke Helene Fischer aber auf ihrer Facebook-Seite in die Werbe-Offensive. Dort geraten viele regelrecht ins Schwärmen. „Das Parfüm duftet himmlisch, ich habe alle drei, aber ich muss sagen das ist das beste“, schreibt eine euphorische Userin.

Vernachlässigt Fischer ihre männlichen Fans?

Auch für Helene Fischers Arbeitsethos gibt es Lob: So kommentiert ein weiterer Facebook-User: „Eine so einfallsreiche wie geschäftstüchtige Helene Fischer … So etwas sage ich selten: Sie ist vorbehaltlos bewundernswert.“

Natürlich überlässt jemand wie Helene Fischer auch bei der Inszenierung nichts dem Zufall. Das Werbefoto für „For you!“ schoss niemand Geringeres als GNTM-Fotograf Kristian Schuller. Und trotzdem setzt es Gegenwind. So kritisiert ein Mann mit einem Augenzwinkern, dass Helene Fischer ihre männlichen Fans „vernachlässigen“ würde. Schließlich sind alle drei bisherigen Düfte eindeutig feminin.

Allergische Reaktionen auf das Duftwasser?

Und es gibt auch ernsthafte Empörung - und diese ist ob der Vorgeschichte durchaus brisant. Bereits „That’s Me!“ war von der Zeitschrift Ökotest aufgrund erhöhter Werte des Weichmachers Diethylphthalat kritisiert worden. Zwar ist umstritten, wie gefährlich der Weichmacher wirklich ist, doch in den Kommentaren unter dem Parfüm klagten viele User über allergische Reaktionen und Hautunverträglichkeiten.

Und offenbar setzt sich diese Problematik weiter fort. Auf der Facebook-Seite von Helene Fischer klagt eine Käuferin des neuen Duftes ihr Leid. „Thats me“ war vom Duft her klasse, aber wegen dem Parfüm hatte ich einen mega Auschlag! Sorry Helene, deine Musik ist der Hammer, aber das ging gar nicht ...“

Sollten sich noch mehr Frauen finden, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, riecht das für Helene Fischer nach ganz schönem Ärger.

