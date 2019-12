Helene Fischer Show: Fans erleben Überraschung beim Auftritt von Michelle Hunziker

In der Düsseldorfer Messehalle 6 verfolgten begeisterte Fans über vier Stunden den Aufzeichnungsmarathon für die Helene-Fischer-Show, die am 1. Weihnachtsfeiertag im ZDF ausgestrahlt wird.

Es ist Freitagabend weit nach Mitternacht, als Helene Fischer sich in der Düsseldorfer Messehalle 6 mit dem besinnlichen Lied „Allein im Licht“ verabschiedet.

Und ein letztes Mal wiegen sich die verzückten Zuschauer im Takt. Über vier Stunden haben sie den Aufzeichnungsmarathon für die „Helene Fischer Show“ unter nie nachlassenden Begeisterungsstürmen begleitet und dabei einen Parforce-Ritt der Schlagerkönigin erlebt.

Schon der Auftakt gerät fulminant. Auf einer Schaukel sitzend schwebt Fischer von der Decke und reißt mit „Achterbahn“ sofort alle von den Stühlen. „Nur du und ich und das Lichtermeer“ singt sie, steigt herab und zeigt sich in einem glitzernden Hauch von Kleid.

„Guten Abend, Düsseldorf!“, ruft sie. „Es ist jedes Jahr das gleiche Gefühl: Ich freue mich auf den Moment, wenn der Saal sich füllt und es endlich losgeht.“ Und: Noch nie seien bei ihrer Show so viele Künstler auf der Bühne gewesen wie heute!

Dann geht es auch schon Schlag auf Schlag: ein pralles Programm quer durch die musikalischen Genres, vom Pop zum Musical, vom Schlager zu Heavy Metal. Scheinbar mühelos und mit spielerischer Leichtigkeit reiht sich Fischer überall ein und findet für jeden Gast den richtigen Ton.

Ihre Vielseitigkeit ist atemberaubend. Eben noch außer Rand und Band, kehrt sie zurück zu leisen Tönen, um gleich wieder volle Power aufzudrehen. Blitzschnell wechseln die bombastischen Kulissen. Während links außen noch Andreas Gabalier rockt, stellen sich in der Mitte schon die Mädchen der libanesischen Formation Mayyas auf. Die Revue „Berlin Berlin“ ist eine Hommage an die Golden Twenties. Helene tanzend und singend mittendrin.

Im Musical „Die Päpstin“ trägt die 35-Jährige eine Mönchskutte, um danach als Lichtgestalt im vollen Papst-Ornat zu erscheinen. Und noch ein Musical wird durchstreift: „My Fair Lady“. Thomas Gottschalk mimt Professor Higgins, Heinz Hoenig Vater Doolittle.

Ganz nett gemacht. Richtig abgeräumt beim Publikum haben Howard Carpendale und Roland Kaiser, der mit Helene den Oscar-Hit „Shallow“ sang und das wahrlich nicht schlecht.

Zu den Glanzpunkten der Show zählen Fischers Duette mit Josh Groban („Angel“), Ooonagh („Kulika Jana“) und Freya Ridings („Castles“). Überraschung beim Auftritt von Michelle Hunziker: Die kann ja singen! Komödiantische Einsprengsel bietet die Gastgeberin mit Martina Hill, Ralf Schmitz und Bülent Ceylan, der es auch um 23.45 Uhr noch schafft, den Zuschauern lustige La-Ola-Wellen abzuringen. Ausgestrahlt wird die „Helene Fischer Show“ am ersten Weihnachtsfeiertag um 20.15 Uhr im ZDF.

