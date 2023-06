Nach Helene Fischers Sturz: Lili Paul-Roncalli äußert Verdacht, wie es passieren konnte

Von: Volker Reinert

Zirkus-Akrobatin Lili Paul-Roncalli äußerte sich zu dem Helene Fischer-Unfall am Sonntag in Hannover. Der Schlager-Star verletzte sich bei ihrem Konzert so sehr, dass dieses abgebrochen werden musste.

Köln – Es sollte der krönende Abschluss der Helene-Fischer-Tour „Rausch -Live 2023“ in Kooperation mit Cirque du Soleil vor der Sommerpause 2023 werden, ehe sie im Herbst weiter fortgeführt wird. Doch beim Konzert in Hannover kam es zu einem Unfall der Sängerin, bei dem sich der Schlager-Star bei einer Akrobatik-Nummer verletzte, das Konzert abbrechen musste und im Krankenhaus genäht wurde.

Helene Fischer geht es inzwischen besser

Auf Instagram äußerte sich Helene Fischer inzwischen mit einem langen Post zu ihrem Sturz und beruhigte ihre 998.000 Follower (Stand: 21. Juni 2023): „Macht euch um mich bitte keine Sorgen. Mir geht es gut. Ich wurde bestens versorgt. Ich wollte zwar direkt wieder raus zu euch, allerdings musste dann auch ich erkennen: Die Wunde war zu tief, um weiterzumachen. Ich bin dann später auch noch im Krankenhaus fantastisch genäht worden, und es wurde auch kein Bruch oder Sonstiges festgestellt.“

Helene Fischers Unfall war bereits die zweite Verletzung in kürzester Zeit. Vor einigen Monaten verletzte sich Fischer bei den Tour-Vorbereitungen und zog sich eine Rippenfraktur zu. Daraufhin wurde der Tour-Auftakt um drei Wochen nach hinten verschoben.

Helene Fischer -Diese Konzerte der „Rausch - Live 2003“-Tour stehen noch bevor: Köln: 25. August - 2. September

Wien: 5. September - 10. September

Zürich: 19. September - 24. September

München: 26. September bis 1. Oktober

Frankfurt: 3. Oktober - 8. Oktober

Zirkus-Familie Roncalli äußert sich zu Fischer-Unfall

Zirkusdirektor Bernhard Paul (76) und seine Tochter Lili (25) - „Let‘s Dance“-Gewinnerin aus dem Jahr 2020 - sprachen mit bunte.de über den Sturz von Helene Fischer: „Ein normaler Artist macht eine Nummer von drei bis zehn Minuten. Helene Fischer macht eine Zwei-Stunden-Show. Das sind zwei Stunden lang volle Konzentration in drei verschiedenen Disziplinen. Es ist schwierig, zwei Stunden voll konzentriert zu arbeiten. Da steigt die Gefahr, dass etwas passiert“, so der Roncalli-Chef.

Artistin Lili Paul-Roncalli stimmt ihrem Vater zu. So verbinde Fischer Akrobatik, Show und Gesang und müsse über einen langen Zeitraum Höchstleistung abliefern. Die 25-Jährige erklärt: „Der Sprung bei so einem Trick muss sehr genau sein, da ist sie leider wahrscheinlich nicht ganz perfekt abgesprungen“. Indes fordern viele Helene-Fischer-Fans, dass der Schlager-Star die Akrobatik-Nummern sein lässt. Verwendete Quellen: bunte.de, Instagram/helenefischer

