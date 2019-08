TV-Comeback: Helene Fischer und ZDF planen weitere Projekte - aber eines ist ausgeschlossen

Helene Fischer brauchte nach anstrengenden Jahren eine schöpferische Pause, doch diese neigt sich dem Ende zu. Weitere Projekte sind laut dem ZDF in Planung.

München - „Genießt diesen Abend und feiert noch einmal eine große Sommerparty - viva la vida!“ - so trommelt Helene Fischer im Netz für die bereits im Juli vergangenen Jahres (!) aufgezeichnete Show. Der Film von Regisseur Paul Dugdale, der schon mit Stars wie den Rolling Stones, Ed Sheeran oder Taylor Swift drehte, bietet Helene Fischer, wie man sie kennt - als perfekt durchchoreografierte Schlagerparty mit Konfetti, Feuerwerk, Luftballons, Akrobatik und ganz vielen Kostümwechseln - scheinbar unermüdlich turnt die Sängerin und Entertainerin in betont sexy Outfits über die Bühne.

Offensichtlich war sie aber doch irgendwann ausgepowert. Anfang des Jahres kündigte Helene Fischer in der ARD-Show „Schlagerchampions“ ihres Ex-Partners Florian Silbereisen vor einem Millionenpublikum live an, dass sie eine Kreativpause brauche: „Ich werde mich ein bisschen zurückziehen.“

Helene Fischer genießt das Leben “mit ein paar Wohlfühlpfunden mehr“

Seitdem war vom Superstar nicht mehr viel zu hören und zu sehen, und natürlich begann die Gerüchteküche sofort zu brodeln. Sollte die inzwischen mit dem Tänzer Thomas Seitel liierte Sängerin etwa schwanger sein? War da nicht auf Fotos ein Bäuchlein zu erkennen? Fischer winkte via Instagram ab. Sie genieße derzeit das Leben, „auch mit ein paar Wohlfühlpfunden mehr“, und lasse den Job einfach mal Job sein.

Die Schlagerqueen nahm allerdings ein paar Auszeiten von ihrer Auszeit. Im Juni gab sie Medienberichten zufolge ein Privatkonzert zum 80. Geburtstag des Hannoveraner Bauunternehmers Günter Papenburg, eines Spezls von Ex-Kanzler Gerhard Schröder, zudem trat sie auf Mallorca bei der Party von Milliardär Willi Beier zur Taufe von dessen neuer 60-Millionen-Euro-Luxusjacht auf - an Bord angekündigt übrigens von Silbereisen persönlich.

+ Hand in Hand durchs Leben: Schlagerstar Helene Fischer und ihr Partner Thomas Seitel schwingen sich durch die Lüfte. © dpa / Rolf Vennenbernd

Helene Fischer tritt bei Firmenjubiläum des Textilunternehmens Trigema auf

Als im Sommer der Film „Traumfabrik“ mit dem von ihr gesungenen Titelsong ins Kino kam, warb sie in einem Post dafür - und bat zugleich um Verständnis für ihre andauernde „Phase des Offline-Seins“. Inzwischen ist durchgesickert, dass die Sängerin im Oktober beim Firmenjubiläum des Textilunternehmens Trigema auftreten wird - vor geladenen Gästen.

Doch auch der normale Fan darf sich auf ein Wiedersehen freuen. Bei Frank Elstners Youtube-Sendung „Wetten, dass war’s...?“ soll bald ein ausführliches Interview mit der Schlagerikone gezeigt werden, das schon vor Wochen aufgezeichnet wurde. Und an Weihnachten wird es eine neue Ausgabe der „Helene Fischer Show“ geben, wie ein ZDF-Sprecher bestätigt. Aufgezeichnet wird am 13. und 14. Dezember in Düsseldorf, seit Freitag läuft der Vorverkauf. Immerhin 5,73 Millionen Zuschauer schalteten die Show im Vorjahr ein - Helene Fischer ist eben immer noch für Traumquoten gut.

Helene Fischer wird nicht mit Traumschiff-Kapitän Florian Silbereisen ablegen

Und so dementiert der Sender auch nicht, dass über weitere Projekte mit dem Star nachgedacht wird. Eines steht allerdings fest: In den neuen Folgen des Traumschiffs, wo ab Dezember ihr Ex Florian Silbereisen als Kapitän am Steuer steht, wird Helene Fischer nicht an Bord sein.

Bei der neuen ZDF-Show „Helene Fischer - Spürst Du das?“ tritt die Schlagerqueen in einem heißen Latex-Look auf. Derweil meldete sich Helene Fischer mit einem einzigen Satz zu Wort.

Cornelia Wystrichowski

„Helene Fischer - Spürst Du das?“ Samstag, 20.15 Uhr, ZDF