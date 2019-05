Was geht bei Helene Fischer privat? Jetzt hat sich der Vater ihres Partners Thomas Seitel geäußert. Und zwar ziemlich vielsagend.

Update vom 22. Mai 2019: Da schau her! Jetzt packt Günter Seitel aus. Na ja, so ein bisschen. Der Vater des neuen Helene-Fischer-Partners Thomas Seitel hat sich gegenüber Closer zu dem Liebespaar geäußert. Und zu möglichen Nachwuchsplänen bei Helene Fischer und Thomas Seitel.

Dem Bericht zufolge hatte Thomas Seitel seinen Vater kürzlich in der Heimat in Eppershausen (Hessen) besucht. Auch das Thema Familie sei da zur Sprache gekommen. „Die Familienbande ist schon sehr eng“, so Günter Seitel. Er habe selbst auch schon die Eltern von Helene Fischer getroffen, so der Seitel-Papa. „Die kenne ich schon länger.“

Er verfolgt die Schlagzeilen um seinen Sohn Thomas Seitel und dessen megaberühmte Lebensgefährtin Helene Fischer offenbar auch. „,Helene ist schwanger‘ stand da ja neulich“, sagte Günter Seitel - all das dem Bericht zufolge mit einem vielsagenden Lachen. Sind die Nachwuchspläne etwa konkret? Oder gar ein Grund dafür, dass Helene Fischer „spurlos verschwunden“ ist, was die Öffentlichkeit angeht?

Doch zu den Baby-Gerüchten hält sich Günter Seitel bedeckt. „Da weiß ich als naher Angehöriger bis jetzt wenig.“ Aber wenig ist ja auch nicht nichts. Insofern darf wohl weiter spekuliert werden.

Helene Fischer: Nachbarn berichten von Privat-Besuch bei Seitels, der alles verändert

Unser Artikel vom 26. April 2019: Eppertshausen - Es gibt verschiedene Stadien einer Beziehung, ob bei Promis oder bei normalen Menschen. Zuerst die allererste Zeit mit Schmetterlingen im Bauch. Und ganz am Ende dann das Gründen einer Familie. Irgendwo auf dem Weg dorthin gibt es einen weiteren großen Schritt, einen Meilenstein, der die Liebe auf eine neue Ebene hebt: Wenn man nämlich die Eltern des Partners kennenlernt.

Genau das ist jetzt bei Helene Fischer und Thomas Seitel passiert, die nun schon einige Monate ein Paar sind. Wie die Bunte berichtet, sei Megastar Helene Fischer höchstpersönlich in Eppertshausen aufgetaucht, der hessischen Heimatstadt von Thomas Seitel, wo heute noch sein Vater Günter Seitel mit seiner Lebensgefährtin sowie Thomas Seitels Großeltern leben.

Helene Fischer zu Besuch in Heimat von Thomas Seitel

Wie stellt man sich das vor, wenn plötzlich Helene Fischer am Kaffeetisch sitzt? Darüber müssen wir alle wohl eher unsere Fantasie entscheiden lassen. Fakt jedenfalls ist offenbar, dass dieser Besuch stattgefunden hat. Das bestätigten Nachbarn dem Klatschblatt.

Das heißt wohl, dass es endgültig ernst wird zwischen Helene Fischer und Thomas Seitel. Zumal ein Insider mit seinen Aussagen sogar Baby-Gerüchte angeheizt hat.

Helene Fischer und Thomas Seitel: Es soll schon im September gefunkt haben

Und noch eine Enthüllung gibt es via Bunte: Aus dem Umfeld des Akrobaten will das Magazin erfahren haben, dass es zwischen Helene Fischer und Thomas Seitel bereits im September gefunkt hatte. Offiziell wurde deren Trennung von Florian Silbereisen dann erst im Dezember - und die neue Liebe zu Thomas Seitel publik.

Die hat übrigens auch dessen Papa Günter bekräftigt. Er bestätigte dem lokalen Darmstädter Echo, dass die beiden ein Paar seien - und dass sein Sohn überrascht gewesen sei von all dem Medienrummel. „Er hat zu mir gesagt: Was soll ich groß dazusagen?", meint Günter Seitel.

In Eppertshausen wurde die Liebe von Thomas Seitel zu einem Top-Promi zum Gesprächsthema, wie op-online.de* berichtet. Auch der Bürgermeister äußerte sich dazu.

lin

