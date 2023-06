Helene Fischer wechselt Background-Sängerin aus

Von: Lukas Einkammerer

Bei ihrem Konzert in Berlin gab es eine Änderung der „Rausch“-Tour von Helene Fischer: Die Schlagerqueen trat mit einer neuen Background-Sängerin auf.

Berlin – Auch nach monatelanger Vorbereitung und intensiver Proben kann es bei einer großen Live-Tournee noch zu Änderungen in letzter Minute kommen. Ein Crewmitglied, ein Tänzer oder ein Sänger kann ausfallen und Ersatztalente müssen kurzerhand einspringen. Bei der „Rausch“-Tour wurde Helene Fischer (38) in Berlin nun von einer neuen Vokalistin unterstützt.

Bei Konzert in Berlin: Helene Fischer holt sich neue Background-Sängerin für „Rausch“-Tour

Mit der „Rausch“-Tour hat Helene Fischer ein ziemlich ambitioniertes Vorhaben am Start. 70 Konzerte in ganz Deutschland spielt die amtierende Schlagerkönigin bis Oktober und bietet Fans dabei mit den großen Hits und aufregenden Akrobatikeinlagen ein Live-Erlebnis des Extraklasse. Alleine kann sie Konzerte dieser Größe natürlich nicht auf die Beine stellen – und verlässt sich dabei auf die tatkräftige Hilfe von zahlreichen Tänzern, Bühnenpersonal und Background-Sängern.

In Berlin bekam die unverkennbare Stimme hinter einigen der größten Schlagerhits aller Zeiten nun Verstärkung, denn die Sängerin Verena Heinz stand bei der Show mit Helene Fischer auf der Bühne, wie schlagerprofis.de berichtet. „Ich darf diese Woche ganz spontan aushelfen bei Helene Fischer“, kündigte sie vorab auf Instagram an – von so einer Gelegenheit können viele ihrer Kolleginnen sicher nur träumen.

So viel haben die erfolgreichsten Live-Tourneen aller Zeiten eingespielt: U2 - „360° Tour“ (834 Millionen Euro)



Ed Sheeran - „÷ Tour“ (773 Millionen Euro) The Rolling Stones - „Bigger Bang Tour“ (685 Millionen Euro) (Quelle: radiox.co.uk)

„Rausch“-Tour: Neue Background-Sängerin schon seit 2017 mit Helene Fischer auf Tour

Der erste Auftritt mit Helene Fischer dürfte das Konzert in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin für Verena Heinz nicht gewesen sein, denn wie der Website ihres Vocal-Coaching-Projekts „Voiices“ zu entnehmen ist, steht sie schon seit 2017 mit der „Null auf 100“-Interpretin auf der Bühne. Warum sie nun spontan bei der „Rausch“-Tour einspringen musste, ist nicht bekannt – es liegt jedoch nahe, dass eine der anderen Background-Sängerinnen unverhofft aussetzen musste.

Mit ihrer „Rausch“-Tour machte Helene Fischer nun in Berlin Halt. Beim Konzert in der Hauptstadt hatte sie eine neue Background-Sängerin dabei. © dpa/Marcus Brandt (Fotomontage)

Nicht nur Verena Heinz hat die Chance bekommen, ein Teil der „Rausch“-Tour zu werden, auch die ehemalige DSDS-Finalistin Linda Teodosiu (31) stand in Bremen mit Helene Fischer auf der Bühne. Unter den jubelnden Zuschauern findet sich dabei auch der eine oder andere Promi: „Schwiegertochter gesucht“-Star Vera Int-Veen rastete bei einem Helene-Fischer-Konzert richtig aus. Verwendete Quellen: schlagerprofis.de; voiices.de; radiox.co.uk