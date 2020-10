Große Trauer um TV-Urgestein: Satiriker Herbert Feuerstein verstorben

Trauer um Herbert Feuerstein: Der beliebte Journalist und Satiriker verstarb im Alter von 83. Zur Todesursache war zunächst nichts bekannt.

Herbert Feuerstein ist tot.

Der Kabarettist verstarb in Erftstadt, wie der Westdeutsche Rundfunk am Mittwoch bekanntgab.

Bekannt wurde er vor allem an der Seite von Harald Schmidt

Erftstadt - Der beliebte Satiriker und Journalist Herbert Feuerstein ist tot. Das teilte der WDR am Mittwoch auf Twitter mit. Feuerstein wurde 83 Jahren alt.

Der Satiriker und Journalist Herbert Feuerstein ist mit 83 Jahren gestorben. Kultstatus erlangte er durch die WDR-Sendung "Schmidteinander" Dort trat er an der Seite von Harald Schmidt auf. Weniger bekannt: Feuerstein lieh seine Stimme Professor Brabbelback in @DieMaus. pic.twitter.com/I21cDDmxrh — WDR aktuell (@WDRaktuell) October 7, 2020

Herbert Feuerstein: Bekannt geworden an der Seite von Harald Schmidt

Bekannt war Feuerstein unter anderem durch die WDR-Sendung „Schmidteinander“, wo er an der Seite von Harald Schmidt auftrat. Feuerstein, der 1937 in Zell am See in Österreich geboren wurde, produzierte zudem eine Reihe erfolgreicher eigener Fernsehsendungen wie „Feuersteins Reisen“. Außerdem lieh er seine Stimme Professor Brabbelback in der Sendung mit der Maus.

Herbert Feuerstein verstarb in seinem Wohnort Erftstadt bei Köln. Er war in dritter Ehe mit der Redakteurin Grit Bergmann verheiratet.

Weitere Infos folgen in Kürze.