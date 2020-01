Herzogin Kate postet Foto: Detail sorgt für wilde Spekulationen - war das geplant?

Herzogin Kate und Prinz William sind derzeit in Pakistan unterwegs und halten ihre Fans auf Instagram auf dem Laufenden. Ein Bild sorgt nun für Furore. Ob das erwünscht war?

Pakistan - Prinz William und Herzogin Kate sind gerade gemeinsam auf Reise durch Pakistan, um die „Beziehungen mit dem Vereinigten Königreich zu stärken“, wie in einem Instagram-Post zu lesen ist. Auf ihrer Reise durch das asiatische Land postet das royale Paar regelmäßig Fotos auf Instagram und hält seine Follower auf dem Laufenden. Unter einem Bild vor dem Pakistan National Monument freuen sich die Fans in den Kommentaren nun besonders: Denn sie meinen, ein pikantes Detail entdeckt zu haben.

Herzogin Kate: Wilde Schwanger-Spekulationen um Royal-Foto

Wer genau hinsieht, kann es erkennen: Kates Kleid hat eine kleine, verdächtige Wölbung an ihrem Bauch. Für viele ihrer Instagram-Follower ist das ein Hinweis darauf, dass siemit ihrem vierten Kind schwanger ist. Und das gefällt den Fans natürlich. „Herzogin Kate sieht schwanger aus“, schreibt eine Nutzerin. „Das ist doch nicht etwa ein kleiner Babybauch da, oder?“, kommentiert ein Fan.

Kate und William: Foto von royalem Paar sorgt für Furore - nicht alle sind einer Meinung

Doch nicht alle Fans sehen einen Babybauch auf dem Instagram-Foto. „Ich glaube nicht, dass sie in Pakistan wäre, wenn sie schwanger wäre“, zweifelt eine Nutzerin. Schließlich habe die Herzogin zuvor in ihren Schwangerschaften stark unter Übelkeit gelitten. Einige Follower zeigten sich sogar wütend über die Spekulationen. „Wisst ihr nicht, wie unhöflich es ist, über eine Schwangerschaft zu spekulieren?“, mahnt ein Fan in einem Kommentar.

Herzogin Kate und Prinz William: Bild von Pakistan-Reise begeistert Fans

Gerüchte um eine mögliche Schwangerschaft von Herzogin Kate gibt es immer wieder. Aber nicht nur Schwangerschaftsgerüchte halten die Fans des royalen Paars in Atem: Vor kurzem hatte eine Entlassung im Königshaus für Schlagzeilen gesorgt. Die Reise des königlichen Paars durch Pakistan verläuft nicht reibungslos.