Herzogin Kate besucht Gartenparty: Stilvolle Vertreterin der Queen

Von: Larissa Glunz

Herzogin Kate fungierte bei der Gartenparty im Buckingham-Palast als Gastgeberin und Vertreterin von Queen Elizabeth. © i Images/Imago

Herzogin Kate stellte bei der Gartenparty im Buckingham-Palast einmal mehr ihre Gastgeberqualitäten, die sogar Queen Elizabeth mit Stolz erfüllen dürften, unter Beweis.

London – Trotz ihres hohen Alters hält Queen Elizabeth II. (96) an ihren repräsentativen Pflichten fest, etwas kürzertreten musste sie in den letzten Monaten aber dennoch. „Mobilitätsprobleme“ machen der Regentin schon seit einigen Wochen zu schaffen, was die ein oder andere kurzfristige Terminabsage zur Folge hatte. Zur Freude der Fans hat die 96-Jährige gleich mehrere Asse im Ärmel, Herzogin Kate (40) ist eines davon.

Die Senior Royals rund um Prinz William (39) und Herzogin Kate unterstützen das Oberhaupt ihrer Familie voll und ganz, auch wenn das mit häufigeren Auftritten im Dienst der Krone verbunden ist. Erst vor wenigen Tagen schlüpfte Kate mit einem strahlenden Lächeln auf den Lippen erneut in die Rolle der Queen-Vertreterin – eine Aufgabe, die ihr inzwischen ganz leicht von der Hand geht. Queen Elizabeth musste ihre Teilnahme an den traditionellen Gartenpartys absagen, an royalen Gastgebern mangelte es aber nicht.

Prinz Charles (73), Herzogin Camilla (74) und Prinzessin Anne (71) begrüßten die Gäste zum ersten Fest im Buckingham-Palast, an der zweiten Gartenparty nahmen neben Herzogin Kate auch Prinz Edward (58), Gräfin Sophie (57) und Prinzessin Alexandra (85) teil. Die Herzogin von Cambridge besuchte 2012, ein Jahr nach ihrer Traumhochzeit mit Prinz William, ihre erste Gartenparty im Buckingham-Palast. Zehn Jahre später zog sie als perfekte Gastgeberin erneut alle Blicke auf sich.