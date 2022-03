Herzogin Kate: Ihr Mantelkleid lässt Mode-Fans grün vor Neid werden

Von: Larissa Glunz

Strahlend schön: Gemeinsam mit Gatte William feierte Kate den diesjährigen St. Patrick’s Day. © Doug Peters/Imago

Den irischen St. Patrick’s Day zelebriert auch Herzogin Kate von Kopf bis Fuß in Grün gehüllt. Ihr eleganter Look trifft genau den richtigen Ton.

Aldershot – Da der St. Patrick’s Day mittlerweile nicht nur in Irland groß gefeiert wird, können sich die Anhänger der britischen Königsfamilie über einen neuen Auftritt von Herzogin Kate (40) und Prinz William (39) freuen. Charmant und gut gelaunt wie eh und je stattete das Herzogspaar den Irish Guards einen Besuch ab.

Dem Anlass entsprechend griff Herzogin Kate erneut zu einem Ton-in-Ton-Look und zeigte sich in zeitlosem und elegantem Dunkelgrün. Die stilsichere Royal trug ein langes Mantelkleid von Laura Green London, für das Modell „Emilia“ muss der Normalverdiener allerdings etwas tiefer in die Tasche greifen. Fast 3.800 Euro kostet die Robe, die Kate mit farblich passenden Wildleder-Pumps sowie einem dunkelgrünen Hut mit seitlichem Knoten-Detail von Lock & Co. kombinierte.

Am Revers ihres Mantels hatte die 40-Jährige eine goldene Kleebatt-Brosche, das Nationalsymbol Irlands, befestigt. Mit einem strahlenden Lächeln auf den Lippen durfte die Herzogin von Cambridge echte Kleeblätter an die anwesenden Soldaten verteilen – eine besondere Ehre, die den Frauen der Royal Family zufällt. Ein irischer Wolfshund, der sein Herrchen begleitete, erhielt sogar eine kleine königliche Streicheleinheit.*24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA