Herzogin Kate: Osterpläne enthüllt? So bodenständig feiert sie mit Familie

Von: Jasmin Pospiech

Die britischen Royals feiern Ostern am liebsten im Kreise der Familie. (Symbolbild) © Starface/Imago

Bald sind Osterferien: Die Kinder von Herzogin Kate freuen sich schon darauf. Was macht eine royale Familie, wenn sie freihat? Sie feiert überraschend normal.

London – Erst kürzlich haben sich einige Royal-Fans gefreut, mal wieder einen Blick auf zwei der Kinder von Herzogin Kate (40) und Prinz William (39) erhaschen zu dürfen. Sie waren ebenfalls anwesend bei der Gedenkfeier für Prinz Philip, der im vergangenen Jahr im Alter von 99 Jahren verstorben ist. Prinz George (8) und Prinzessin Charlotte (6) haben ihre royalen Eltern zum Gottesdienst in der Westminster Abbey begleitet, beide wirkten sehr ernst und gleichzeitig schon so erwachsen.

Doch nun steht Ostern an – und damit auch die Ferien für die Mini-Royals, weiß 24royal.de*.

Außerdem ist es gut möglich, dass auch die royale Familie gewöhnliche Osterbräuche feiern wird. Zumindest hat Herzogin Kate 2018 ein paar Mädchen am Rande der traditionellen Ostermesse in der St. George’s Chapel bei Schloss Windsor verraten, dass George und Charlotte am Morgen auf Ostereiersuche gegangen sind. Und dieses Jahr ist auch Louis groß genug, um daran teilnehmen zu können. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.