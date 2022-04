Überraschende Songauswahl

Von Eva-Maria Moosmüller schließen

Bei der Hochzeit von Herzogin Meghan und Prinz Harry stand kein Geringerer als Schauspieler und Musiker Idris Elba am DJ-Pult. Er plauderte nun einen besonderen Musikwunsch der Braut aus.

Windsor – Idris Elba (49) gehört zu den Topstars der internationalen Schauspielszene, aber auch als Musiker und DJ ist der Brite gefragt. Bei der Hochzeit von Meghan (40) und Harry (37) war er für die Songauswahl zuständig, damit die Tanzfläche stets gut gefüllt blieb. Einen ausgefallenen Musikwunsch der Braut durfte er dabei auch erfüllen – die Herzogin von Sussex steht offenbar auf Hip-Hop.

Herzogin Meghan steht auf Hip-Hop: DJ verrät Hochzeits-Wunschsong

In wenigen Wochen feiern Herzogin Meghan und Prinz Harry ihren vierten Hochzeitstag. Royal-Fans ist der 19. Mai 2018 noch gut im Gedächtnis, als sich die US-Schauspielerin und der Enkelsohn von Queen Elizabeth (95) in der St George’s Chapel auf Schloss Windsor das Jawort gaben. Die Gästeliste der beiden las sich damals wie das Who’s Who der internationalen Promi-Szene. Neben der gesamten britischen Königsfamilie feierten unter anderem Serena Williams (40), George Clooney (60), James Blunt (48), Oprah Winfrey (68) sowie David Beckham (46) samt Gattin Victoria (47) mit den Sussexes.

Auch der britische Schauspieler und Musiker Idris Elba war bei dem royalen Großereignis dabei. Er fungierte bei der Feier sogar als DJ. In einem Interview plauderte der 49-Jährige kürzlich Herzogin Meghans besonderen Musikwunsch auf ihrer Hochzeitsparty aus, der wohl für einige überraschte Gesichter gesorgt haben dürfte.

+ Herzogin Meghan ist scheinbar ein Fan von Dr. Dre (Symbolbild). © John Angelillo/Imago

Herzogin Meghan steht auf Hip-Hop: „Still D.R.E“ auf der royalen Hochzeit

In der Radiosendung „BBC Radio 1Xtra’s Rap Show“ erinnerte sich Idris Elba an die königliche Hochzeit von vor vier Jahren zurück und plauderte ein wenig aus dem Nähkästchen. Herzogin Meghan habe sich damals von ihm, als er hinter dem DJ-Pult für Stimmung sorgte, den Rap-Hit „Still D.R.E“ von Dr. Dre (57) und Snoop Dogg (50) gewünscht. Offenbar steht die 40-Jährige also durchaus auf Hip-Hop-Beats und nicht nur auf softe Balladen. „Es war Meghans Entscheidung“, erklärte Elba im Interview.

+ Herzogin Meghan und Prinz Harry heirateten am 19. Mail 2018 auf Schloss Windsor. © Ben Stansall/dpa

Für ihren ersten Tanz als Ehepaar bevorzugten die Sussexes dann aber doch ein ganz anderes musikalisches Genre. Wie in der Biografie „Finding Freedom“ von Omid Scobie (39) zu lesen ist, eröffneten Harry und Meghan zu dem Liebeslied „I‘m in Love“ von Soulsänger Wilson Pickett (64, † 2006) die Tanzfläche. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Rubriklistenbild: © John Angelillo/Imago