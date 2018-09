Herzogin Meghan ohne Prinz Harry unterwegs - nun sind pikante Fotos aufgetaucht

Herzogin Meghan (37) absolvierte ihren ersten royalen Solo-Auftritt. Selbst Prinz Harry an ihrer Seite fehlte. Nun sind pikante Fotos aufgetaucht, die für Wirbel sorgen.

London - Für Meghan Markle hat sich nach der Traumhochzeit mit Prinz Harry einiges geändert. Als neues Mitglied des britischen Königshauses musste die ehemalige „Suits“-Schauspielerin ihre TV-Karriere aufgeben.

Dafür darf die Herzogin von Sussex royale Termine übernehmen. Anfangs an der Seite von Prinz Harry, dann an der Seite der Queen und nun das erste Mal alleine. Und dabei hatte Herzogin Meghan offenbar großen Spaß. Die 37-Jährige kommt einem Unbekannten ziemlich nah, Körperkontakt eingeschlossen. Ist es ein Grund für Prinz Harry, eifersüchtig zu sein?

Bei diversen offiziellen Auftritten sorgte Meghan für Staunen und Kritik. Beim Hof-Protokoll schludert sie. Obendrein pfeift die Neue im Palast auf den Royalen-Knigge im britischen Königshaus. Selbst vor den Augen von Queen Elizabeth II. patzte Meghan.

Herzogin Meghan ohne Prinz Harry unterwegs

Trotz dieser Fauxpas in der Vergangenheit durfte die frischgebackene Herzogin am Dienstag die Ausstellung „Oceania“ an der Royal Academy of Art eröffnen - und zwar ganz allein.

Für royale Verhältnisse kam der Brünetten dabei ein Fremder ungewöhnlich nah: Herzogin Meghan wurde mit einem Nasen-Busserl, einem sogenannten „Hongi“, begrüßt. Traditionell drücken Maori, die Ureinwohner Neuseelands, erst die Stirn und dann ihre Nasen aneinander. „Hongi“ bedeutet auf deutsch riechen und schnüffeln. Bei der Zeremonie geht es darum, den Atem des anderen zu spüren.

+ Herzogin Meghan kommt einem Fremden ganz besonders nah. Kein Grund für Prinz Harry, eifersüchtig zu sein. © dpa / Arthur Edwards, The Sun

Herzogin Meghan und Prinz Harry besuchen im Oktober neben Australien, Fiji und Tonga auch Neuseeland. Nun hat die 37-Jährige schon mal einen ersten Eindruck von einem Reiseziel bekommen.

Herzogin Meghan in High Heels

Übrigens strahlte Meghan bei ihrem offiziellen Auftritt Schwangerschaftsgerüchte einfach weg. Bislang schweigt der Palast zu angeblichen Baby-News. Ohne einen Ausrutscher bewegte sich die 37-Jährige über das Parkett und das in wirklich mörderisch hohen High Heels. Auf hautfarbene Strümpfe hat Meghan wohl diesmal verzichtet.

+ Herzogin Meghan (37) trägt schwarze High Heels. © AFP / ARTHUR EDWARDS

ml