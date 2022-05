Meghan Markle ist nicht Prinzessin Diana – Biografin spricht Klartext

Meghan Markle hat nicht verstanden, dass Prinzessin Diana mehr als ein Jahrzehnt lang hart arbeiten musste, bevor sie ein „Superstar“ wurde, sagt Royal-Expertin Tina Brown.

London – „The Palace Papers“-Autorin Tina Brown (68) war zu Gast im britischen Frühstücksfernsehen ITV Lorraine. Gegenüber Gastgeberin Lorraine Kelly (62) äußerte die ehemalige Vanity-Fair-Redakteurin harsche Kritik über Meghan Markle (40). Bei ihrem bitteren Rundumschlag erklärte sie, die Herzogin habe ihre Rolle „nicht verstanden“, als sie der königlichen Familie beitrat.

In ihrem Rückblick geht sie mit dem ehemaligen „Suits“-Star streng ins Gericht. „Ich glaube, das war ihr [Meghans] grundlegendes Missverständnis dessen, was passieren würde, als sie in die königliche Familie eintrat – sie sah die Paläste und Prinzessin Diana (36, † 1997) als diesen globalen humanitären Superstar, vergaß aber, dass Diana 16 oder 17 Jahre lang wie ein Hund innerhalb der königlichen Familie arbeitete und eine Menge sehr eintöniger Aufgaben erledigte“, urteilt die Expertin. Es sei ihr Charisma, das sie in den Job einbrachte, das sie so außerordentlich gemacht hätte, erklärt sie weiter.

Für Meghan Markle sei es ein Gräuel gewesen, die eigene Meinung zu unterdrücken und die Monarchie zu repräsentieren. Während sie Lady Di als „Agentin des Wandels von innen“ bezeichnete, macht sie noch mal explizit den Unterschied klar: Prinz Harrys Mutter habe den Palast wegen des Scheiterns ihrer Ehe mit Prinz Charles (73) verlassen. Brown: „Sie verließ das britische Königshaus nicht, weil sie sagte: ‚Ich bin raus‘, sondern weil sie sich scheiden ließ. Ihr Mann war nicht in sie verliebt, das war die Qual für sie“.

Meghan Markle: Hasste offenbar jede Sekunde der Australien-Tour 2018

Auch die Australien-Tour an der Seite Prinz Harrys (37) hätte sie gehasst, sagt die Autorin. Ein ehemaliger Mitarbeiter des Palastes erklärte ihr, dass die Herzogin von Sussex sich „mehr für Dinge interessiere, auf die sie aufmerksam machen wolle“. Sie hätte jede Sekunde der Tour gehasst. Während der Pazifikreise absolvierten die Sussexes 75 Termine in 16 Tagen in Australien, Neuseeland, Fidschi und Tonga – und das alles, während Meghan sich in der Frühphase ihrer ersten Schwangerschaft befand.

In einem Punkt nimmt sie die inzwischen zweifache Mutter in Schutz. Es sei „unfair“, Meghan für das Scheitern der Beziehung zwischen Prinz William (39) und ihrem Ehemann verantwortlich zu machen, schon davor hätten es „echte Risse“ in der Beziehung gegeben.