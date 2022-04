Herzogin Meghan: Peinlicher „Flaggen-Patzer“ macht Schlagzeilen

Von: Eva-Maria Moosmüller

Während ihres Besuchs der Invictus Games in Den Haag unterlief Herzogin Meghan ein Missgeschick, das ihren Kritikern natürlich nicht lange verborgen blieb.

Den Haag – Die diesjährigen Invictus Games haben inzwischen zwar bereits ihr Ende gefunden, in aller Munde ist das paralympische Sportevent allerdings noch immer. Das liegt natürlich nicht zuletzt am Besuch von Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40). Der Ex-Schauspielerin passierte am Rande der Veranstaltung bei einem Termin allerdings ein peinlicher Patzer, über den auch Tage später noch berichtet wird.

Es war die große Sensationsmeldung, als klar war, dass Herzogin Meghan zusammen mit Prinz Harry zu den Invictus Games in die Niederlande reisen wird. Seit ihrem royalen Rücktritt hatte die US-Amerikanerin keinen europäischen Boden mehr betreten. Meghan und Harry nahmen gemeinsam an der Eröffnung der Spiele teil und präsentierten sich in Den Haag einmal mehr als absolutes Traumpaar und starke Einheit.

Am Rande der paralympischen Sportveranstaltung, die vor acht Jahren von dem Sohn von Prinz Charles (73) und Prinzessin Diana (36, † 1997) ins Leben gerufen wurde, standen für Meghan einige Termine auf der Agenda. So besuchte sie unter anderem die britische Botschaft, wo eine Malstunde mit Kindern geplant war. Wer denkt, dass man hierbei als Erwachsener eigentlich nichts falsch machen kann, der irrt gewaltig. Meghan unterlief beim Spielen mit den Kids ein wahrlich unangenehmes Missgeschick.

Herzogin Meghan: Wo war noch gleich oben und unten?

Die zweifache Mutter wollte ein Bild der blau-gelben ukrainischen Flagge mit dem Wort „peace“ (dt. Frieden) verzieren. Welche Farbe der horizontal gestreiften Flagge nach oben und welche nach unten gehört, schien Herzogin Meghan allerdings leider vergessen zu haben – sie beschriftete das Bild falsch herum. Blau ist der obere Teil, da die Farbe den Himmel symbolisiert. Der untere gelbe Part steht für reife Kornfelder.

Fotos des Patzers machten natürlich prompt die Runde im Netz und bleiben sicherlich noch eine ganze Weile ein gefundenes Fressen für die Kritiker der 40-Jährigen.

Nach ihrem Niederlande-Trip könnte Herzogin Meghan übrigens schon in wenigen Wochen erneut nach Europa reisen. Sie und Harry hatten sich vor ihrer Weiterfahrt zu den Invictus Games auf Schloss Windsor mit Queen Elizabeth (95) getroffen. Berichten zufolge soll die Regentin ihren Enkelsohn und dessen Ehefrau persönlich zu den Feierlichkeiten ihres 70. Thronjubiläums Anfang Juni eingeladen haben. Etwaige Malstunden mit Kindern lässt Meghan dort dann aber wohl lieber ausfallen. Ein Fauxpas am Union Jack würden ihr die Briten wohl niemals verzeihen.