„Heute“-Moderator im ZDF leistet sich fragwürdige Aktion: Sender spricht von „absoluter Ausnahme“

Von: Lisa Klugmayer

Durfte „heute“-Moderator Mitro Sirin als seriöser Nachrichtensprecher während der Sendung Späßchen machen? Diese Frage beantworten Zuschauer mit Nein. Das ZDF erklärte nun den Fauxpas.

Mainz – Renten-Streik in Frankreich, Vergiftungswelle im Iran und monatelange Kämpfe in Bachmut: Die Themen des „heute“-Journals am 07.03.23 sind alles andere als lustig. Trotzdem hielt es ZDF-Moderator Mitri Sirin (51) für eine gute Idee, in der Sendung einen Papierflieger fliegen zu lassen. Viele Zuschauer fanden das unpassend. Nun äußerte sich das ZDF zu dem Vorfall.

Während der Sendung: „heute“-Moderator Mitri Sirin ließ Papierflieger fliegen

Als Nachrichtensprecher hat man in letzter Zeit nicht viel Positives zu berichtet. Das weiß „heute“-Moderator Mitri Sirin nur zu gut. Vielleicht ließ er sich gerade deswegen zu dieser fragwürdigen Aktion hinreißen: Bevor Katja Horneffer das Wetter übernahm, verabschiedete er sich beim TV-Publikum und ließ einen Papierflieger – wahrscheinlich aus seinen Moderationskarten – durch das Studio segeln.

Viele Zuschauer fanden dieses Verhalten mehr als unpassend. Mitri Sirin selbst hat sich noch nicht zu dem Papierflieger-Gate geäußert. Warum er dieses Späßchen also für angebracht hielt, ist deswegen nicht bekannt. Außerdem war nicht zu hören, was „heute“-Kollegin Kristin Otto sagte, während der Flieger vor ihrem Pult zu Boden sank. Allerdings hat das ZDF nun eine Stellungnahme abgegeben.

Schon gewusst? „heute“-Moderator Mitri Sirin war mal Rapper 1995 gründete Stefan Rupp gemeinsam mit Christoph Azone (55), Mitri Sirin und Ingo Wohlfeil (52) die Spaß-Rap-Band „Nepper Schlepper schlechte Rapper“. Einer ihrer Titel lautet „Sommer in Berlin“. Die Band wurde unter anderem von Patrik Majer (51) produziert.

„Heute“-Moderator im ZDF leistete sich fragwürdige Aktion: Sender spricht von „absoluter Ausnahme“

„,Heute‘-Moderator Mitri Sirin hatte sich von den Zuschauerinnen und Zuschauern bereits verabschiedet“, erklärt der Sender gegenüber express.de. Im musikalisch untermalten Abspann der ZDF-Nachrichtensendung würden die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Regel noch sehen, wie Moderator und Moderatorin im Studio freundliche Worte miteinander wechseln. „Diesmal mit einer etwas ungewöhnlichen Auflockerung durch die Papierschwalbe. Diese flog nur einmal und bleibt eine absolute Ausnahme“, versichert das ZDF schließlich.

„heute“-Moderator Mitri Sirin lässt am 07.03.2023 während der Sendung einen Papierflieger fliegen. (Fotomontage) © ZDF/heute 19:00 Uhr vom 07.03.2023

Beim MDR gab es neulich ebenfalls erst einen Fauxpas: Auch einer erfahrenen „Tagesschau“-Sprecherin wie Judith Rakers unterlaufen hier und da mal Pannen, wie die 47-Jährige bei „Riverboat“ verriet. Sekunden später leistete sich ausgerechnet der MDR selbst einen Patzer. Verwendete Quellen: ZDF/heute 19:00 Uhr vom 07.03.2023 & express.de