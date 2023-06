„Heute noch unangenehm“: Barbara Schöneberger liest Liebesbrief von Verehrer laut vor

Barbara Schöneberger ist selten etwas peinlich und nicht zu selten macht sich die Moderatorin über sich selbst lustig. Doch ausgerechnet eine Jugendsünde ist ihr bis heute unangenehm.

Berlin – Für ihren Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ trifft sich Barbara Schöneberger (49) jede Woche mit einem ihrer Promi-Kollegen zur lustigen Fragerunde. Dabei stehen zwar eigentlich immer die Gäste im Vordergrund, die Moderatorin lässt es sich aber nicht nehmen, auch hin und wieder etwas über ihr eigenes Privatleben preis zu geben. So auch in der neusten Ausgabe mit Schauspielerin Anna Loos (52).

Fahrstunde, Gehalt, Liebeskummer: Barbara Schöneberger und Anna Loos sprechen über erste Male

Nach einer langen Diskussion über das Scheitern, Selbstoptimierung und das Streben nach Perfektion widmen sich Anna Loos und Barbara Schöneberger etwas leichteren Themen: Erste Malen. Vor den beiden steht eine Schüssel voller kleiner Zettelchen. Darauf stehen erste Male – von der ersten Fahrstunde bis zum ersten Gehalt – und die beiden müssen verraten, ob sie diese nochmal erleben wollen würden.

Beim Thema „erstes gebrochenes Herz“ erzählt Barbara Schöneberger dann eine Anekdote, die ihr bis heute unangenehm ist. „Ich hab mal in der Schule – da war ich so 13 – da hat mir einer einen Brief geschrieben. Und dann hab ich was ganz Schlimmes gemacht“, beichtet die Moderatorin. „Dann hab ich immer gelacht über diesen Brief. Der hat mir einen wahnsinnig süßen Brief geschrieben und dann hab ich den Brief herumgezeigt und gelacht“, so Barbara Schöneberger.

Als wäre das noch nicht schlimm genug, geschah das ganze vor den Augen des jungen Mannes. „Der hat das dann mitgekriegt. Das ist mir heute noch unangenehm“, verrät Barbara Schöneberger. „Aber er hat einen Job und eine Familie und Kinder. Ich glaube, es ist alles nochmal gut gegangen“, verteidigt sie sich. Völlig verblüfft, dass Schöneberger weiß, was aus dem jungen Mann geworden ist, meint Anna Loos: „Du kennst ihn noch? Dann frage ihn doch mal, ob er heute noch mit seiner Psychologin noch darüber reden muss“. „Ich möchte nicht darüber sprechen“, wehrt sie den Vorschlag ihres Podcast-Gastes ab und wechselt das Thema.

In dieser Podcast-Folge war auch das Luxusleben ihrer Promi-Kollegen ein Thema. Von Saint-Tropez-Urlauben anderer deutscher VIPs hält Barbara Schöneberger allerdings überhaupt nichts. Verwendete Quellen: Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“, Folge 239 mit Anna Loos