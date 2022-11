Pietro Lombardi wollte Schlagerstar Giovanni Zarrella als Manager engagieren

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Pietro Lombardi ist mehr als zehn Jahre nach seinem DSDS-Gewinn immer noch ein absoluter Superstar. In seiner Dokuserie blickt er auf die Höhen und Tiefen seiner Karriere zurück. Er verrät: Einst wollte er Giovanni Zarrella als Manager anheuern.

Köln – Das erste Vorsingen, der Recall, dann die Live-Shows und nach dem Sieg im Finale eine glänzende Karriere in der Musikindustrie: Das wünschen sich alle Teilnehmer bei „Deutschland sucht den Superstar“, aber nur für die wenigsten geht dieser Traum auch in Erfüllung. Pietro Lombardi (30) ist einer dieser Glücklichen und hat es mit viel harter Arbeit geschafft, sich seit seinem Gewinn in der RTL-Show 2011 immer noch im Gespräch zu halten.

Werdegang mit Höhen und Tiefen: Pietro Lombardi holt sich Hilfe bei Giovanni Zarrella

Heute ist er ein waschechter Superstar, trotzdem macht der Erfolgssänger kein Geheimnis daraus, dass in den elf Jahren seit seinem Castingshow-Triumph nicht immer alles einfach war. In seiner Dokuserie „Pietro Lombardi: Familie – Glaube – Liebe“, blickt er auf die schwere Zeit nach der Trennung von DSDS-Finalgegnerin und Partnerin in Liebe und Musik, Sarah Engels (30), zurück: „Wie geht es weiter? Werde ich solo überhaupt funktionieren? Akzeptieren mich die Leute allein? Das war die meist gestellte Frage für mich selber“.

Mentor der Extraklasse: Pietro Lombardi holte sich bei Giovanni Zarrella Unterstützung – und wollte ihn sogar als Manager engagieren. © Screenshot/“Pietro Lombardi: Familie – Glaube – Liebe“, Folge 4/RTL+; IMAGO/Stefan M Prager (Fotomontage)

Zum Glück war damals aber ein Promi-Kollege an seiner Seite und half ihm wieder auf die Beine: Giovanni Zarrella (44). Obwohl die beiden damals noch keine so engen Freunde wie heute waren, holte sich Pietro Lombardi von der Moderatoren-Legende Unterstützung – und wollte ihn sogar als Manager anheuern. An sich gar keine so schlechte Idee, denn laut Comedy-Urgestein Oliver Pocher (44) haben die beiden ja auch viel gemeinsam: Beide wurden durch Castingshows bekannt, durchlebten sehr öffentliche Liebesgeschichten und können heute auf eine Karriere voller Höhen und Tiefen zurückblicken.

Gesangswettbewerb als Karriere-Sprungbrett: Die erfolgreichsten Castingshow-Teilnehmer Beyoncé (41): „Star Search“, 1993 Kelly Clarkson (40): „American Idol“, 2002 Adam Lambert (40): „American Idol“, 2009 Christina Aguilera (41): „Star Search“, 1990 Olly Murs (38): „The X Factor“, 2009 Justin Timberlake (41): „Star Search“, 1992 Leona Lewis (37): „The X Factor“, 2006 (Quelle: planetradio.co.uk)

„Er war allein“: Pietro Lombardi wollte Giovanni Zarrella als Manager

„Er hat mich kontaktiert und mir gesagt, dass er das so schön findet bei mir, wie mein Image nach außen ist, wie ich mit den Menschen umgehe und wie meine Wahrnehmung ist“, erinnert sich Giovanni Zarrella. Ihm sei aber schnell klar geworden, dass Pietro keinen Manager brauchte, sondern einen Freund: ‚Was ich aber gemerkt habe ist, dass er viel mehr als ein Management erstmal ein Umfeld braucht, das ihn auffängt. Weil er schon allein in Köln war nach der Trennung von Sarah und gar keine Struktur hatte.“

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

Auch wenn Giovanni am Ende nicht sein Manager wurde – sondern sein Bruder Stefano Zarrella (31) – scheint Pietro heute ein tolles Umfeld gefunden zu haben und wirkt glücklicher als je zuvor. Schließlich hat er mit dem baldigen Familienzuwachs und seiner großen Rückkehr ans DSDS-Set – dieses Mal als Juror an der Seite von Dieter Bohlen (68) – einiges zu feiern. Seine treuen Anhänger begleiten ihn auf allen Etappen seiner Reise, aber machen sich auch Sorgen, dass Pietro Lombardis Verlobte Laura ihn nur ausnutzt. Verwendete Quellen: „Pietro Lombardi: Familie – Glaube – Liebe“ Folge 2 und Folge 4 bei RTL+, planetradio.co.uk, schlager.de