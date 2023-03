Himalaya-Expedition statt Alpenheimat: Steigt Markus Kofler bei „Die Bergretter“ aus?

Von: Lukas Einkammerer

Bei „Die Bergretter“ könnte sich eventuell schon der nächste Abschied ankündigen. Denn Hauptfigur Markus Kofler will mit Nina auf eine Himalayareise gehen.

Ramsau – In den neuen Folgen von „Die Bergretter“, die im ZDF nach dem Ende von „Der Bergdoktor“ für großes Heimatfeeling sorgen, jagt ein Abschied den nächsten. Gleich zu Beginn der Staffel mussten Fans zwei bekannten Gesichtern Adieu sagen und es scheint ganz so, als stünde mit Markus Kofler (Sebastian Ströbel, 46) nun der nächste Ausstieg bevor.

Doppel-Abschied: Maxi Warwel und Ferdinand Seebacher verlassen „Die Bergretter“

Damit hatten bestimmt die wenigsten Zuschauer gerechnet: Gleich in der ersten Folge der neuen „Bergretter“-Staffel stürzt Jessika Pollath (Maxi Warwel, 40) eine Klippe hinab und stirbt den Serientod. Als wäre das Pensum der dramatischen Wendungen damit nicht schon erreicht, sagt auch ihr am Boden zerstörter Freund Simon Plattner (Ferdinand Seebacher, 33) Ramsau in der zweiten Episode Lebewohl.

Gleich zum Start der neuen Staffel einen solchen Doppel-Abschied verkraften zu müssen – für das ZDF-Publikum garantiert keine leichte Kost. Zu allem Überfluss scheint es mit dem Serien-Aus von Maxi Warwel und Ferdinand Seebacher noch nicht getan, denn auch Hauptfigur Markus Kofler macht nun Anstalten, Ramsau für eine Weile den Rücken zu kehren.

Kurios: „Bergretter“-Liebling heißt wie der Bergdoktor In 38 Folgen führte Andreas Marthaler (Martin Gruber, 52) das „Bergretter“-Team an, bis er unter dramatischen Umständen in Folge 6 der sechsten Staffel („Abgeschnitten“) in den Tod stürzte. Gerade aufmerksamen ZDF-Zuschauern dürfte aufgefallen sein: Der ehemalige „Bergretter“-Hauptdarsteller hat einen prominenten Namensvetter. Der von Hans Sigl (53) verkörperte Bergdoktor in der gleichnamigen Serie heißt ebenfalls Martin Gruber.

Himalaya statt Alpen: Bergretter Markus Kofler will Ramsau verlassen

Nach der Trennung von Katharina (Luise Bähr, 43) in Staffel 13 geht es in Sachen Liebe für Markus Kofler im wahrsten Sinne des Wortes wieder bergauf. Mit „Bergretter“-Neuzugang Nina (Josephin Busch, 36) knistert es gewaltig und die beiden schmieden in der neuen Folge „Schamlos“, die vor Ausstrahlung am 30. März bereits in der ZDFmediathek verfügbar ist, bereits gemeinsame Pläne. Markus will die hübsche Camperin bei ihrer Himalaya-Expedition begleiten – und sich damit einen lebenslangen Traum erfüllen.

Bergretter Markus Kofler kommt Nina immer näher – und will sie sogar bei ihrer Himalaya-Expedition begleiten. © Screenshot/ZDFmeduathek/Die Bergretter (Fotomontage)

Jessikas Tod und Simons Abschied sind an Markus Kofler nicht spurlos vorübergegangen – ein bisschen Abstand von seinem lauschigen Heimatdorf würde ihm also bestimmt guttun. Wie es für ihn weitergeht und ob seine große Reise auch wirklich stattfindet und mit seinem vorläufigen Ausstieg aus der Serie verbunden ist, erfahren Zuschauer immer donnerstags um 20:15 Uhr im ZDF. Indessen zeigt ein altes Foto, wie „Bergretter“-Star Sebastian Ströbel früher aussah. Verwendete Quellen: ZDFmediathek/Die Bergretter/Folge vom 30. März 2023