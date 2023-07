Vereint mit Albert: Für Herzenstermin schluckt Charlène von Monaco verletzten Stolz hinunter

Von: Annemarie Göbbel

Nach einem herben Schlag bleibt Charlène nichts übrig, als weiterzumachen. Bei ihren letzten gemeinsamen Terminen mit Albert dürfte ihr das jedoch nicht allzu schwergefallen zu sein.

Monaco – Herbe Einschnitte im Fürstenhaus von Monaco. Fürst Alberts II. (65) Bemühungen, dem Korruptionsskandal, der seit Herbst 2021 nicht zur Ruhe kommen will, Herr zu werden, brachten es mit sich, dass ausgerechnet Charlène von Monacos Vertrauter und Unterstützer in schlechten Zeiten den Hut nahm. Der Abgang Claude Palmeros traf die Fürstin schwer, da sie allein unter Grimalidis ohnehin häufig bei wichtigen Fragen außen vor ist. Albert fragt seine Schwestern Caroline von Hannover (66) und Stéphanie von Monaco (58) um Rat, während Charlène ungefragt bleibt.

Charlène bezaubert im weißen Hosenanzug an einem Herzenstermin

Bei Instagram gab das Fürstenpaar jetzt Einblicke in ihr Palastleben. Albert und Charlène nahmen „an einem Abendessen teil, das zugunsten der Mandela-Stiftung in Zusammenarbeit mit der Stiftung Prinz Albert II. von Monaco und der Anant & Vanashree Singh Foundation veranstaltet wurde“, heißt es. „Der Abend fand in Anwesenheit von Ihrer Hoheit Frau Zenani Mandela-Dlamini (64), Tochter von Nelson Mandela und Botschafterin Südafrikas in Südkorea, und Herrn Anant Singh(67), Produzent des Films ‚Mandela, long walk to freedom‘, statt“, schreibt der Palast zu zwei Aufnahmen vom Fürstenpaar mit Mandela und Singh. Charlène war die Freude ins Gesicht geschrieben, in einem weißen Hosenanzug lächelte die Fürstin glücklich in die Kamera.

Das royale Paar hatte an einem Abendessen teilgenommen, das zugunsten der Mandela-Stiftung veranstaltet wurde. Am 18. Juli wäre Nelson Mandela 105 Jahre alt geworden. Diese Termine dürften Charlène immer besonders ans Herz gehen, da sie als gebürtige Südafrikanerin der Geschichte ihres Landes stark verbunden ist. Und auch aus sehr persönlichen Gründen. Albert und Charlène Wittstock waren am 16. Mai 2010 bei Lancia Hosts Black Moon Benefit Gala For Mandela Foundation zu Gast, bevor am 23. Juni 2010 ihre Verlobung offiziell bekannt gegeben wurde.

Die Thronfolge in Monaco 1. Prinz Jacques (8)

2. Prinzessin Gabriella (8)

3. Caroline von Hannover (66)

4. Andrea Casiraghi (39)

5. Alexandre „Sasha“ Casiraghi (10)

6. Maximilian Casiraghi (5)

7. India Casiraghi (8)

8. Pierre Casiraghi (35)

9. Stefano Casiraghi (6)

10. Francesco Casiraghi (5)

Erinnerungen an lange intensive Abende des Paares kurz vor ihrer Verlobung werden wach

Im Jahr 2007 traf die Südafrikanerin Charlène Wittstock und Albert II. von Monaco persönlich Nelson Mandela und dessen Frau Graça Machel im Hotel de Paris in Monaco (Fotomontage). © Gallo Images/Imago & PanoramiC/Imago

Bei der Gelegenheit verbrachten die beiden einen besonders intensiven Abend, tuschelten und strahlten. Rückblickend kein Wunder, denn kurz darauf machte Albert Nägel mit Köpfen und aus seiner Dauerfreundin seit zehn Jahren endlich seine Verlobte. Über das Ende des „ewige Junggeselle“ Alberts war schon lange spekuliert worden, doch die Gerüchte hatten sich im letzten Monat sehr verdichtet. Eine wundervolle Zeit der Liebe, an die beide sicher gerne zurückdenken. Inzwischen sind die Gelegenheiten rar, an denen nicht die Kinder oder die Projekte der beiden im Vordergrund stehen.

Albert war mit Mélanie-Antoinette Costello de Massy (38), seiner Nichte zweiten Grades nach London gereist, um dem Grand Slam Finale im Wimbledon-Stadion beizuwohnen, bevor er gemeinsam mit Charlène einen Scheck zugunsten von Charlènes Stiftung und „Swim for Safety“-Projekt im Palast begrüßen durften. Das Geld soll unterprivilegierten Kindern in Sri Lanka zugutekommen und für Wassersicherheitsmaßnahmen, Überlebensschwimmen und grundlegende Erste Hilfe Schulungen verwendete werden. Verwendete Quellen: Instagram @palaisprincierdemonaco