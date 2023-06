„Das hat sie nun davon“: Hitzige Diskussionen der Fans von Helene Fischer wegen zu riskanter Akrobatik

Von: Elena Rothammer

Teilen

Schlagerstar Helene Fischer verletzte sich bei einer Trapez-Nummer und musste ihr Konzert abbrechen. Das Mitleid einiger Fans hält sich in Grenzen. Sie raten stattdessen zu weniger akrobatischen Showeinlagen.

Hannover – Bei einem Konzert von Helene Fischer (38) am Sonntagabend (18. Juni) in Hannover kam es zu einem blutigen Vorfall: Die Schlagersängerin verletzte sich vor tausenden Besuchern während einer Akrobatik-Einlage auf der Bühne. Für ihre Fans ist das ein klares Zeichen, dass die Musikerin es bei ihren Shows langsamer angehen sollte.

„Sollte es besser beim Singen belassen“: Fans kritisieren Helene Fischers Showeinlagen

Die Schlagerqueen ist bekannt für ihre actionreiche Show bei Konzerten und ist offenbar auch hart im Nehmen. Obwohl Helene Fischer nach ihrem Trapez-Unfall noch blutverschmiert weitersang und die Menge beruhigte, musste das Konzert wenig später abgebrochen werden. Im Netz kursierten aber längst Aufnahmen des Sturzes und unter den Fans wird der Vorfall rege diskutiert.

Helene Fischer, Beatrice Egli und Maite Kelly: Schlagerstars zeigen sich ungeschminkt Fotostrecke ansehen

Einige Schlagerfans glauben, dass Helene Fischer einen Gang zurückschalten sollte. „Sie sollte es besser beim Singen belassen, statt Turnstunden wie bei den Olympischen Spielen zu veranstalten … Das hat sie nun davon ...“, schrieb ein Facebook-User unter einen Bericht von RTL über den Bühnenunfall. Dieser Meinung schlossen sich zahlreiche weitere Fans an. „Ich mag ihre Lieder, aber diese Zirkusnummern müssen nicht sein. Sie hat zu Hause ein kleines Kind. Daran sollte sie in erster Linie denken“, merkte ein weiterer Nutzer an.

Das Phänomen Helene Fischer in Zahlen Helene Fischer ist mit mehr als sechzehn Millionen verkauften Tonträgern die kommerziell erfolgreichste Sängerin in Deutschland und zählt damit zu den weltweit bestverdienenden Musikerinnen. Ihre Alben „Farbenspiel“ und „Best of Helene Fischer“ gehören zu den meistverkauften Musikalben des Landes. Da ist es keine Überraschung, dass ihr die Musikpreise nur so nachgeworfen werden: Helene Fischer hat unglaubliche siebzehn Echos, acht Goldene Hennen, drei Bambis und zwei Goldene Kameras. Für „Die Helene Fischer Show“ erhielt sie 2015 den Bayerischen Fernsehpreis. Das einzige Deutschland-Konzert 2022 von Helene Fischer fand am 20. August 2022 vor eine Rekordmenge von 130.000 Fans in München statt – das größte Konzert ihrer Karriere. Die ersten 100.000 Tickets wurden bereits in 24 Stunden verkauft

Weiterer Kritikpunkt: Helene Fischers aufwendige Show „treibt die Ticketpreise in die Höhe“

Nicht nur das erhöhte Verletzungsrisiko wird von den Fans kritisiert. „Diese gigantische Show kostet extrem viel Geld, treibt die Ticketpreise in die Höhe“, schrieb ein Fan und riet: „Sie soll doch einfach singen, Ticketpreise fordern, die normal sind und weniger Show bieten.“ Für Tickets im Golden Circle mussten ihre Bewunderer satte 299,90 Euro hinblättern. Das VIP Party Paket kostete sogar 400 Euro.

Helene Fischer verletzte sich bei einer Akrobatik-Nummer im Rahmen ihres Konzerts in Hannover. Ihre Fans fordern von der Schlagerqueen, einen Gang zurückzuschalten. © IMAGO / STAR-MEDIA & TIkTok

Das hohe Verletzungsrisiko dürfte der Schlagerqueen aber durchaus bewusst sein. Immerhin lief auch schon vor dem Tourstart etwas schief: Bei den Proben verletzte sich Helene Fischer an der Rippe und hatte noch lange damit zu kämpfen. Verwendete Quellen: Facebook; RTL