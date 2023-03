Hochzeit bei den Bayern-Royals: Save the Date im Frühling für Prinz Ludwig uns seine Zukünftige

Von: Annemarie Göbbel

Im Gegensatz zum stets unverheirateten Märchenkönig Ludwig II. macht er im Frühling ernst. Prinz Ludwig von Bayern heiratet in der Theatinerkirche in München.

München – Gäbe es in Bayern noch die Monarchie, wäre er vermutlich irgendwann König geworden. Die Ähnlichkeit zu seinem berühmten Vorfahren Ludwig II. (40, † 1886)steht im ins Gesicht geschrieben, ansonsten hat Ludwig Prinz von Bayer (40), der Ururenkel des letzten bayerischen Königs, nicht viel mit dem „Kini“ gemein. Der IT-Unternehmer und Entwicklungshelfer hat vor, zu heiraten. Im Wonnemonat Mail will er in München „Ja“ zur niederländisch kanadischen Politik- und Kriminalwissenschaftlerin Sophie-Alexandra Evekink (32) sagen.

Am 20. Mail werden in München die Hochzeitsglocken läuten

Am 2. August 2022 wurde die Verlobung von Ludwig Prinz von Bayern mit Freundin Sophie-Alexandra Evekink bekannt gegeben. Ganz im Gegensatz zu seinem im Pomp und Pracht schwelgenden Ahnen kann der Dritte in der Erbfolge des Hauses Wittelsbach mit einer realistischen Hochzeitsplanung aufwarten. Am 20. Mai werden in der Theatinerkirche in München die Hochzeitsglocken läuten. Anschließend findet ein Empfang im nahe gelegenen Schloss Nymphenburg statt, der von seinem Cousin Herzog Franz von Bayern (89), dem Oberhaupt der Wittelsbacher, ausgerichtet wird.

Die Feier soll regionale Elemente und persönliche Akzente widerspiegeln, von der Teilnahme traditioneller bayerischer Delegationen an der Zeremonie und der Kirche bis hin zu lokalen Speisen und Getränken auf der Speisekarte, so ein Sprecher. Angesichts der weltweiten Krisen, insbesondere des Krieges in der Ukraine, haben Herzog Franz und das Brautpaar um Spenden für humanitäre Zwecke anstelle von Geschenken gebeten. Bodenhaftung ist dem Blaublüter wichtig, er stellt sich auch gelegentlich als Ludwig Bayern vor, wenn er unerkannt bleiben will.

Monarchie in Bayern Obwohl die Monarchie in der deutschen Revolution von 1918 nach dem Ersten Weltkrieg aufgelöst wurde, wurde die bayerische Königsfamilie feierlich fortgeführt. Da sein Cousin Herzog Franz keine Kinder hat, soll Prinz Ludwig eines Tages das Oberhaupt des Hauses Wittelsbach werden. Wer ist die Braut Ludwigs von Bayern? Die zukünftige Braut Sophie ist niederländisch-kanadische Doppelstaatsbürgerin und promovierte an der Universität Oxford im Fach Kriminologie mit dem Schwerpunkt Gerechtigkeit für Opfer von sexueller Gewalt in Konflikten. Sie ist Absolventin des University College London und der University of Oxford, wo sie einen Kurs über konfliktbedingte sexuelle Gewalt und Übergangsjustiz unterrichtete. Zuvor arbeitete sie für die Weltgesundheitsorganisation in Genf, Schweiz und für die Vereinten Nationen in New York.

Prinz Luitpold freut sich schon auf seine Schwiegertochter und auf künftige Enkelkinder

Der Segen von Papa Prinz Luitpold (71) ist dem künftigen Familienmitglied der Bayern Royals sicher: „Ludwig hat eine gute Wahl getroffen. Meine zukünftige Schwiegertochter ist eine sehr intelligente und gebildete Frau“, sagte er der Bildzeitung. Und weiter: „Ich hoffe, dass sie bald eine Familie gründen. Es ist sehr erfreulich, dass Ludwig jetzt wieder mehr in Bayern ist.“ Die Hochzeitsgesellschaft dürfte sich aufgrund diverser Auslandsaufenthalte und Hintergründe als bunte internationale Runde zusammensetzen.

Prinz Ludwig von Bayern wird im Wonnemonat Mai in der Münchner Theatinerkirche seine Verlobte Sophie-Alexandra Evekink heiraten, bevor es zum Empfang nach Schloss Nymphenburg weitergeht

Ludwigs Netzwerk reicht durch seine Software-Firma Startup Lions in Lokitaung, einer Siedlung im Turkana County im Norden Kenias, in der junge Menschen aus- und weitergebildet werden, nach Afrika, wo er weit mehr Zeit verbrachte, als er für repräsentative Aufgaben in Bayern aufwendete. Er veranstaltete aber auch „After-Wiesn-Partys“, bei denen er als Barkeeper die Gäste bediente. Er ging in St. Ottilien nahe dem Ammersee zur Schule und war in London auf dem Internat. Wie die gebürtige Südafrikanerin Charlène von Monaco (45) mit ihrer Stiftung, hält er als 1. Vorsitzender des Hilfsvereins Nymphenburg die Hand über bedürftige Kinder im Rahmen von sozialen Projekten insbesondere in Osteuropa und Ostafrika. Verwendete Quellen: people.com, pm