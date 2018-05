Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle: Das ist der Zeitplan

Prinz Harry und Meghan Markle treten am 19. Mai vor den Traualtar und geben sich bei der royalen Hochzeit das Ja-Wort. Das ist der Zeitplan.

London/Windsor - Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) wollen am 19. Mai 2018 heiraten. Seit der Verlobung von Prinz Harry und der US-Schauspielerin am 27. November 2017 sind die royalen Fans ganz aus dem Häuschen. Nun ist es bald soweit. Die Tage bis zur Traumhochzeit sind angezählt.

Viele Details zum Ablauf der Hochzeit von Prinz Harry und seiner Verlobten Meghan Markle sind zwar schon bekannt, doch das britische Königshaus hält seine royalen Fans mit immer weiteren Infos zum großen Tag der beiden auf dem Laufenden. Hier bekommen Sie einen Überblick über den Zeitplan der Hochzeit und alle Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Hochzeit von Harry und Meghan.

Prinz Harry und Meghan Markle heiraten: Wann findet die royale Hochzeit statt?

Die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle geht am 19. Mai 2018 über die Bühne. Die Vorbereitung laufen seit der Verlobung der beiden auf Hochtouren.

Prinz Harry und Meghan Markle heiraten: Wo findet die royale Hochzeit statt?

Die royale Hochzeit findet in der St. George’s Chapel im Schloss Windsor statt. Die Trauung beginnt um 12 Uhr (Ortszeit, also um 13 Uhr in Deutschland). Der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, wird die Zeremonie abhalten. Prinz Harry und Meghan Markle haben bereits die Musiker-Auswahl für ihren Traugottesdienst bekannt gegeben.

Ist die royale Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle im TV zu sehen?

Die Trauung aus Schloss Windsor wird am 19. Mai 2018 live im TV und im Live-Stream übertragen. So können Sie die royalen Traumhochzeit verfolgen - alle Infos finden Sie hier.

Prinz Harry und Meghan heiraten: Das ist der zeitliche Ablauf der royalen Hochzeit

09.30 Uhr - 11 Uhr (Ortszeit) Hochzeitsgäste treffen in der Kirche ein. Darunter auch Elton John und die Spice Girls. 11.20 Uhr Die royalen Familienmitglieder Harrys treffen in der Kirche ein. 11.45 Uhr Prinz Harry und sein Trauzeuge Prinz William gehen locker in die Kirche 11.59 Uhr Meghan Markle erreicht die Kirche. 12 Uhr (Ortszeit) Die Trauung beginnt um 12 Uhr (Ortszeit- also um 13 Uhr in Deutschland) in der St. George’s Chapel im Schloss Windsor. 13 Uhr (Ortszeit) Gegen 13 Uhr (Ortszeit), also 14 Uhr in Deutschland, wird das royale Brautpaar mit einer Pferdekutsche durch Windsor fahren. Nach der Fahrt mit der Kutsche soll das frischverheiratete Paar die Hochzeitsgäste im St.-Georgs-Festsaal empfangen. Am Abend wird Prinz Charles einen weiteren Empfang für Familie und die engsten Freunde des Paares (200 Gäste) geben.

Royale Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle: Was wissen wir über das Brautkleid?

Über das Brautkleid von Meghan Markle gibt es wilde Spekulationen. Schon bei ihrer Verlobung sorgte die 36-Jährige mit ihrem Outfit für Furore. Angeblich hatte Markle schon im März das passende Hochzeitskleid gefunden. Das Brautkleid soll, laut Insidern, den größten Teil des Hochzeits-Budget (450.000 Euro) verschlingen. Für welchen Designer sich die zukünftige Braut entschieden hat, beschäftigt Modefans und die britischen Wettbüros. Nach den Quoten ist Alexander McQueen ein Favorit, aber auch das britische Label „Ralph & Russo“ liegt weit vorn.

Royale Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle: Fährt das Paar in einer Kutsche?

+ Zwei Pferde der Rasse Windsor Grey ziehen im Vorfeld der Hochzeit von Prinz Harry und seiner Verlobten am königlichen Marstall des Buckingham Palace, eine Kutsche. © dpa / Victoria Jones Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) wollen an ihrem Hochzeitstag in einer offenen Kutsche durch die Straßen von Windsor fahren. Das teilte der Kensington-Palast am Mittwoch mit.

„Prinz Harry und Ms. Meghan Markle haben die Ascot-Landau-Kutsche für ihre Prozession durch die Innenstadt von Windsor nach ihrer Hochzeit am 19. Mai gewählt“, twittert der Kensignton Palast. Demnach werden ganz traditionell mehrere Schimmel vor die Kutsche gespannt.

Prinz Harry & Meghan: Hier fahren Braut und Bräutigam in der Kutsche

Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle: Royal Wedding 2018 bei uns im Live-Ticker

Wir berichten von der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle am Samstag im Live-Ticker. Bei uns verpassen Sie nichts!

Harry- und Meghan-Hochzeit als Public Viewing in München

Das Harry&Meghan-Fieber greift nicht nur in London um sich, sondern auch in München. Wer die royale Hochzeit mit zahlreichen anderen Fans auf einem großen Bildschirm in aller Öffentlichkeit verfolgen will, der ist bei der Public-Viewing-Party in München genau richtig. Startschuss ist um 11 Uhr in der Staatsbar, Prannerstraße 2. Weitere Infos gibt es hier.

Prinz Harry: Die Briten lieben ihn Zur Fotostrecke

ml