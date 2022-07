„Wunderschönes Paar“: Charlène von Monaco überrascht Fans mit neuem Foto zum Hochzeitstag

Von: Larissa Glunz

Albert und Charlène von Monaco feiern 2022 ihren elften Hochzeitstag. Am 1. Juli 2011 gaben sie sich das Jawort, ein Tag später fand die kirchliche Trauung statt. (Fotomontage) © Mandoga Media/PanoramiC/Imago

Charlène und Albert von Monaco halten trotz Krisengerüchten an ihrem Eheglück fest. Mit einem neuen Foto zelebriert das Fürstenpaar seinen elften Hochzeitstag. Wer auf eine überschwängliche Liebeserklärung gehofft hatte, wird enttäuscht.

Monaco – Die Ehe von Charlène (44) und Albert (64) von Monaco hat in den letzten Monaten meist für Negativschlagzeilen gesorgt. Die lange Abwesenheit der Fürstin löste Berichte über eine angebliche Trennung und eine bevorstehende Scheidung aus. Mit einem neuen Pärchen-Foto zum elften Hochzeitstag will das Pärchen wohl nun erneut beweisen, dass an den wilden Spekulationen nichts dran ist.

Höhen und Tiefen durchlebt: Seit elf Jahren gehen Charlène und Albert von Monaco gemeinsam durchs Leben

Charlène und Albert haben in Interviews immer wieder betont, dass ihre Ehe nicht vor dem Aus steht und sie nach wie vor glücklich sind. Am 1. Juli jährte sich ihre standesamtliche Trauung zum elften Mal, was der Palast für ein kleines Fotoshooting in den königlichen Gärten in Monaco nutzte. Die kirchliche Heirat fand am 2. Juli 2011 statt.

Auf dem Bild steht das Händchen haltend nebeneinander, etwas zaghaft lächeln die beiden in die Kamera. In ihrem türkisfarbenem Kleid von Louis Vuitton weckt Charlène von Monaco Erinnerungen an das Verlobungsbild, das nach der Bekanntgabe im Juni 2010 veröffentlicht wurde. Ihre Botschaft auf Instagram fällt recht knapp aus, mit den Worten „Alles Gute zum Hochzeitstag“ teilt sie die aktuelle Aufnahme.

Charlène von Monaco „sieht umwerfend und gesund aus“: Pärchen-Foto erntet Lob im Netz

Bei den Fans ist die Freude über das neue Foto groß, unzählige positive Kommentare finden sich auf den Profilen von Charlène und dem Palast. Ein Nutzer beschreibt die beiden als „wunderschönes Prächen“, während ein anderer betont, dass die zweifache Mutter „umwerfend und gesund“ aussieht.

Auf Instagram zeigen sich die Follower von Charlène von Monaco begeistert von dem aktuellen Foto zum 11. Hochzeitstag. © Screenshot/instagram.com/hshprincesscharlene

Ihren 10. Hochzeitstag im vergangenen Sommer verbrachten Charlène und Gatte Albert getrennt voneinander. Die Fürstin saß aufgrund von Komplikationen einer HNO-Infektion in Südafrika fest, erst Monate später konnte sie wieder nach Europa reisen. Seit März ist die 44-Jährige erneut mit ihrer Familie vereint, auch offizielle Auftritte an Alberts Seite nimmt Charlène wieder wahr. Verwendete Quellen: instagram.com/hshprincesscharlene, instagram.com/palaisprincierdemonaco