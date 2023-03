Überraschendes Comeback von Jessi bei „Bergretter“? Maxi Warwel macht ZDF-Zuschauern Hoffnung

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Der Serientod von Hauptkommissarin Jessi ging Bergretter-Fans unter die Haut. Doch auch, wenn Maxi Warwel bereit für neue Erfahrungen war, schließt sie eine Rückkehr an den Dachstein nicht aus.

Ramsau am Dachstein – Der Schock bei den „Die Bergretter“-Fans sitzt noch immer tief. Hauptkommissarin Jessika Pollath (Maxi Warwel) stürzt rücklings eine meterhohe Klippe hinab und landet im eiskalten Wasser. Doch nun gibt es Hoffnung auf ein Wiedersehen.

Jessi stirbt den Serientod: Bergretter-Star Maxi Warwel erklärt ihren plötzlichen Ausstieg

Spannender hätten die Produzenten von „Die Bergretter“ den Auftakt der 14. Staffel nicht machen können. Der Staffelauftakt endete dann auch gleich mit einem dramatischen Cliffhanger. Hauptkommissarin Jessika Pollath (Maxi Warwel) stürzt rücklings eine meterhohe Klippe hinab und landet im eiskalten Wasser. Eine ganze Woche bangten die Fans um ihren Serienliebling, doch dann die traurige Gewissheit: Jessika Pollath hat den Sturz nicht überlebt.

Sophia Thomalla bis Mariella Ahrens: Diese Stars hatten schon Rollen bei „Der Bergdoktor“ Fotostrecke ansehen

Auf Instagram erklärt Maxi Warwel ihren plötzlichen „Der Bergretter“-Ausstieg: „Ich bin voller Dankbarkeit. Aber ich bin auch sehr, sehr, sehr traurig. Trotzdem war es Zeit, weiterzuziehen“. Doch schon damals ist sie für ein Comeback offen. „Wer weiß, vielleicht taucht Jessi ja irgendwann irgendwie wieder auf?!“. Und auch kürzlich in einem Livestream teasert die Schauspielerin eine Rückkehr als Hauptkommissarin an.

Kurios: „Bergretter“-Liebling heißt wie der Bergdoktor In 38 Folgen führte Andreas Marthaler (Martin Gruber, 52) das „Bergretter“-Team an, bis er unter dramatischen Umständen in Folge 6 der sechsten Staffel („Abgeschnitten“) in den Tod stürzte. Gerade aufmerksamen ZDF-Zuschauern dürfte aufgefallen sein: Der ehemalige „Bergretter“-Hauptdarsteller hat einen prominenten Namensvetter. Der von Hans Sigl (53) verkörperte Bergdoktor in der gleichnamigen Serie heißt ebenfalls Martin Gruber.

Überraschendes Comeback von Jessi bei „Bergretter“? Maxi Warwel macht ZDF-Zuschauern Hoffnung

Kommt Bergretter-Hauptkommissarin Jessi zurück? Maxi Warwel gibt nun allen Fans zumindest ein Fünkchen Hoffnung, denn ganz abgeneigt wieder in ihre alte Rolle zu schlüpfen scheint sie nicht. In einem Instagram-Livestream mit Ferdinand Seebacher (33), der die Serie ebenfalls verlassen hat, sagt sie: „Ich persönlich, wie auch immer das dann passiert – da gibt es ja alle möglichen Vorstellungen, ob jemand im Geiste erscheint oder in Träumen […] – wäre offen dafür, mal wiederzukommen“. Vielleicht dürfen sich Fans also tatsächlich bald auf ein (übernatürliches) Wiedersehen mit Jessi freuen.

Der Serientod von Hauptkommissarin Jessi ging Bergretter-Fans unter die Haut. Doch Maxi Warwel schließt sie eine Rückkehr an den Dachstein nicht aus. (Fotomontage) © Instagram/maxi_warwel & Screenshot ZDF/Die Bergretter

Apropos „Die Bergretter“: In der zweiten Folge der neuen „Bergretter“-Staffel verließ Ferdinand Seebacher die ZDF-Heimatserie. Die Entscheidung auszusteigen fiel er jedoch schon vor zwei Jahren. Verwendete Quellen: Instagram/maxi_warwel