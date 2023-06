Howard Carpendale: „Ich hatte das nur ein Mal gesagt, und das war ein Fehler“

Howard Carpendale gesteht jetzt, dass es ein Fehler gewesen sei, 2003 seinen Abschied von der Bühne angekündigt zu haben.

Dresden – 2003 läutete Howard Carpendale (77) zunächst sein Karriereende ein, doch der Schlager-Star feierte ab 2007 ein Comeback auf der Bühne. Seitdem gibt er wieder regelmäßig Konzerte, ist derzeit auf Open-Air-Tour und hat für 2024 bereits wieder eine Hallen-Tournee geplant. Dass der Eindruck in der Öffentlichkeit entstanden ist, dass er sich bereits mehrmals aus dem Musikbusiness verabschiedet und wiedergekehrt wäre, ärgert den Sänger, wie er nun im Interview mit „Tag24“ deutlich macht.

Schlagerstar Howard Carpendale: „Ich hatte das nur ein Mal gesagt, und das war ein Fehler“

„Diese Geschichten sind Quatsch“, erklärt Carpendale. Selbst sein Sohn Wayne (46) werde in Talkshows gefragt, „wie oft sein Vater noch aufhören will. Ich hatte das nur einmal gesagt, und das war ein Fehler. Aus diesem einen Mal wurden in den Medien vielleicht 15-mal. Aber es stimmt einfach nicht.“

Warum hatte Carpendale seinen Rückzug aus dem Musikgeschäft Anfang der 2000er-Jahre angekündigt? „Ich wollte mal sehen, wie es ist, ein ganz normaler Mensch zu sein in einem Land, wo mich niemand kennt. Ich wollte sehen, wie ich mit meinem Leben dann klarkomme“, erklärte er kürzlich im NDR-Podcast „Raus aus der Depression“.



Howard Carpendale: Das war der Grund für den Rückzug aus der Öffentlichkeit

Doch ein Umzug in die USA brachte ihm nicht das große Glück, Carpendale hatte mit psychischen Problemen zu kämpfen und absolvierte einen dreimonatigen Klinikaufenthalt in Deutschland. Ein Therapeut habe ihm nach vielen Gesprächen gesagt, dass er wieder auf eine Bühne müsse, da das sein Leben und seine Berufung sei.



Howard Carpendale gesteht jetzt, dass es ein Fehler gewesen sei, 2003 seinen Abschied von der Bühne angekündigt zu haben. © IMAGO/STAR-MEDIA

Der Grund, warum er heute arbeite, sei ein anderer als früher, erzählte Carpedale im Podcast. „Heute geht es nur um die Konzerte und die Beziehung zu den Menschen. Ich versuche in den Konzerten mehr, als nur meine Hits zu singen. Ich möchte mich mit den Leuten verständigen und viel reden. Dieser Moment gibt mir alles, um mich heute in diesem Beruf gut zu fühlen.“

Verwendete Quellen: Tag24.de, NDR.de