Hutregel bei Wimbledon bringt Albert von Monaco in Misskredit – Kate und Meghan waren schlauer

Von: Annemarie Göbbel

Der Hut steht ihm gut? Eher nicht. Albert von Monaco trägt bei Wimbledon ein keckes Hütchen, während Kate Middleton und Meghan Markle das strenge Reglement in der Royal Box geschickt umgehen.

London – Fürst Albert von Monaco (65) wurde mit seiner Nichte zweiten Grades beim Spontanbesuch des weltberühmten Tennisturniers in Wimbledon entdeckt. Natürlich fragten sich alle zurecht, wo Ehefrau Charlène von Monaco (45) abgeblieben war, zumal das Grimaldi-Gespann nur zwei Plätze von Königin Camilla platziert (75) in der ersten Reihe der Royal Box saß. Das sah doch wieder mal verdächtig nach kurzfristiger Absage der Fürstin aus. Doch wer noch über mögliche Gründe dafür nachdachte, wurde vom kecken Hütchen auf dem Kopf des Fürsten – nicht gerade für seine modische Extravaganz bekannt – abgelenkt, das so gar nicht zu Alberts konservativer Krawatte passen wollte.

Für Alberts unpassenden Hut gibt es eine absolut einleuchtende Erklärung

Zum Glück, es war kein modischer Fehltritt des monegassischen Oberhauptes und auch kein hinterlistiger Rachefeldzug seiner stylisch versierten Ehefrau, nein, die Kopfbedeckung mit schlichtem lila-grünen-Ringelhutband ist dem strengen Reglement des All England Lawn Tennis and Croquet Club geschuldet, die als Veranstalter das Sagen über die Platzierung in der begehrten Royal Box hat.

Regel Nr. 1 besagt, dass die 74 dunkelgrünen Lloyd-Loom-Geflechtsstühle in der Royal Box am Centre Court nicht käuflich zu erwerben sind. Sie werden nur auf Einladung des Vorsitzenden des All England Club vergeben. Regel Nr. 2 sorgt dafür, dass die illustren Gäste, die zu den elitären Plätzen geleitet werden, auch gut sehen können. Die Gäste der Royal Box werden deshalb nicht nur gebeten, sich „schick“ zu kleiden – sogar der kleine Prinz George (9) trug bei seinem Wimbledon-Debüt trotz hoher Temperaturen Anzug und Krawatte – sondern werden auch gebeten, auf ein typisch britische Lieblingsaccessoire zu verzichten.

Wer bekommt eine Einladung, in der Royal Box Platz zu nehmen? „Die Royal Box wird seit 1922 für die Unterhaltung von Freunden und Gästen von Wimbledon genutzt“, heißt es in Wimbledon. „Britische und ausländische königliche Familien werden ebenso eingeladen wie Regierungschefs, Persönlichkeiten aus der Welt des Tennis, Geschäftspartner, die britischen Streitkräfte, prominente Medienorganisationen, Unterstützer des britischen Tennis und andere Persönlichkeiten“.

Freie Sicht auf den hinteren Rängen, verbietet das Tragen von voluminösen Hüten

Das vor allem aber aus praktischen Gründen: „Die Damen werden gebeten, keine Hüte zu tragen, da diese die Sicht der hinter ihnen sitzenden Personen beeinträchtigen können“, heißt es bei Wimbledon. Die häufig royalen Häupter der direkten Sonnenbestrahlung auszusetzen, ist selbstverständlich auch keine Option. An sehr heißen und sonnigen Tagen werden bei auf den Elite-Rängen des ehrwürdigen Stadions deshalb Hüte an die Besucher der Royal Box verteilt. Diese Hüte tragen die lila und grüne Farben des Turniers auf dem Hutband. Auch Albert, mit empfindlicher Haut ausgestattet, griff offenbar dankbar zu.

Während Kate Middleton (2022) und Meghan Markle (2019) in der Royal Box bei Wimbledon gut lachen hatten, sah Fürst Albert von Monaco etwas missmutig unter seinem Hut aus der Wäsche (Fotomontage). © Stephen Lock/Imago & Chryslene Caillaud/Imago & Mike Egerton/dpa

Keine Regel ohne Regelbruch: Einen kühlen Kopf behielten dennoch auch Kate Middleton (41) letztes Jahr als auch Meghan Markle im Jahr 2019. Sie behielten ihre eigenen Kopfbedeckungen auf, trugen sie auch in der Royal Box – und nahmen sie zu Beginn des Spiels ab. Selbst Kate als Schirmherrin hätte sicher keine Schwierigkeiten wegen eines Fremd-Hutes bekommen, trotzdem hielt auch die zukünftige Königin sich an die Bedingungen und nahm ihren Strohhut zum Match ab. Dieses Jahr wurde es unverhofft besonders heiß in der Royal Box, das lag aber weniger an der Sonne, sondern an den Funken, die zwischen Kate Middleton und Tennislegende Roger Federer (41) hin- und herflogen. Verwendete Quellen: people.com