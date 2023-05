„Damit ich gucken kann, wie geil ich bin“: Hans Sigl hat seine Schauspielpreise im Schlafzimmer stehen

Von: Elena Rothammer

Hans Sigl hat schon einige Preise für seine schauspielerischen Leistungen überreicht bekommen. Diese will der „Bergdoktor“-Star auch stets im Blick behalten.

Ammersee – In „Der Bergdoktor“ begeistert Hans Sigl (53) als Dr. Martin Gruber regelmäßig ein Millionenpublikum. Sein Erfolg blieb nicht unbemerkt und brachte ihm schon zahlreiche Preise ein. Neben der Goldenen Henne durfte sich der Schauspieler auch schon ganze vier Mal über die Romy freuen. Jetzt plauderte Hans Sigl aus, wo in seinem Haus er die Trophäen zur Schau stellt.

Hans Sigls Schauspielpreise stehen „vor, neben und hinter“ seinem Bett

Weil immer wieder Gerüchte über seinen Ausstieg bei „Der Bergdoktor“ im Umlauf sind, platzte Hans Sigl erst kürzlich der Kragen. Offenbar genießt er es in vollen Zügen, in die Rolle des Martin Grubers zu schlüpfen – und auch die Anerkennung, die damit einhergeht. Im Podcast „Apokalypse und Filterkaffee“ sprach der Filmstar mit Micky Beisenherz (45) über seine Auszeichnungen. „Stehen die bei dir auch wie bei so vielen auf dem Gästeklo?“, wollte der Komiker wissen. Doch weit gefehlt – Hans Sigls Preise stehen im Schlafzimmer!

Im Gespräch mit Micky Beisenherz berichtet Hans Sigl über die Präsentation seiner Trophäen in den eigenen vier Wänden: „Die habe ich vor, neben und hinter meinem Bett drapiert, damit ich jeden Morgen gucken kann, wie geil ich bin.“ Mit etwas mehr Ernsthaftigkeit erklärt der 53-Jährige schließlich: „Die haben einen ganz schönen Platz gefunden in einem Regal, da stehen sie mit viel Demut und Dankbarkeit. Wenn ich Lust habe, dann gehe ich da vorbei und sage ganz leise ‚Danke‘, weil das Publikumspreise sind. Und über diese Publikumspreise freue ich mich ganz besonders.“

Hans Sigls geheime Gastrolle bei „Der Bergdoktor“ Seit 2008 verkörpert Hans Sigl bei „Der Bergdoktor“ den Titelhelden Martin Gruber. Das aufregende Leben des Landarztes begeistert mit jeder Folge Millionen von treuen Fans und hat seinen Schauspieler zu einem der größten Stars der deutschen Fernsehlandschaft gemacht. Was aber die wenigsten wissen: Die Rolle als Sohn von Lisbeth Gruber ist nicht Hans Sigls erster Bergdoktor-Auftritt. Denn zehn Jahre bevor er in den weißen Arztkittel schlüpfte, war er bereits als Taxifahrer in der beliebten Serie zu sehen, die damals noch bei Sat.1 lief und bei der mit Gerhard Lippert ein ganz anderer Bergdoktor im Mittelpunkt stand. Wer weiß – vielleicht wird ein Komparse aus dem ZDF-Remake ja dann eines Tages der Nachfolger von Hans Sigl?

Dieses Mal ging „Der Bergdoktor“-Star Hans Sigl bei der Romy-Verleihung leer aus

In den Jahren 2014, 2016, 2017 und 2021 wurde Hans Sigl bereits eine Romy überreicht. Sowohl 2022 als auch in diesem Jahr ging er hingegen leer aus. Der Schauspieler nimmt das Ganze aber gelassen. „Wer weiß, was nächstes Jahr passiert. Aber dieses Jahr war ich eben nicht da. So ist es halt“, meinte er. Bei der diesjährigen Verleihung im April war er noch nicht einmal vor Ort. „Weil wir am Montag angefangen haben, zu drehen“, erklärte der gebürtige Österreicher seine Abwesenheit.

Hans Sigl wurde im Laufe seiner Schauspielkarriere schon mehrfach ausgezeichnet. Die Trophäen stellt der „Der Bergdoktor“-Star an einem ganz besonderen Ort zur Schau © Instagram / sigl_hans & IMAGO / VISTAPRESS

Die Dreharbeiten für die nächste Staffel der beliebten ZDF-Serie sind bereits in vollem Gange. Dieses Mal könnte Dr. Martin Gruber womöglich sogar Glück in der Liebe haben, denn sein Flirt Karin kehrt zurück zu „Der Bergdoktor“. Verwendete Quellen: Spotify / „Apokalyse und Filterkaffee“ vom 27. Mai