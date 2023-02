„Klare Ansage an Dieter Bohlen“: Ikke Hüftgold überzeugt – Schmitty Extreme wird erfolgreicher als DSDS-Sieger

Von: Lisa Klugmayer

Schmitty Extreme kassierte bei DSDS eine vierfache Abfuhr, doch Fans feiern den Partysänger. Nun ist auch Schlagerstar Ikke Hüftgold auf ihn aufmerksam geworden. Wird Schmitty Extreme jetzt ein waschechter Ballermannsänger?

Hamburg – Ist Schmitty Extreme der neue Ballermann-Stern am Mallorca-Himmel? Haben wir bei DSDS bereits die neue „Layla“ gehört? Wenn es nach den Fan-Reaktionen geht, ist die Antwort auf beide dieser Fragen ein klares Ja. Das Medienecho war so groß, dass jetzt sogar Ikke Hüftgold überlegt, den DSDS-Kandidaten unter seine Fittiche zu nehmen.

Update vom 1. Februar: Nun ist es raus: „Layla“-Hitmacher Ikke Hüftgold (46) möchte DSDS-Kandidat Schmitty Extreme groß am Ballermann herausbringen (siehe Erstmeldung). Gegenüber merkur.de bestätigte der Schlagerstar, dass der Medienrummel um den Nachwuchs-Partysänger bereits zunehme. Auch an Poptitan und Jury-Chef Dieter Bohlen (68) richtete er sich direkt: „Wir hatten den Schmitty gerade eben im Studio und von da her … Eine klare Ansage an Dieter Bohlen. Wir glauben da echt dran, weil das Feedback großartig ist.“

In den sozialen Netzwerken habe Schmitty Extreme bereits binnen kürzester Zeit Millionen an Klicks gesammelt – nun steht bereits in wenigen Tagen die Single-Veröffentlichung an: „Feuer frei am Freitag und dann schauen wir was passiert. Die Wette oder die Challenge dahinter ist: Wird dieser Song erfolgreicher, als der Finalsong beziehungsweise Gewinnersong von Dieter Bohlen.“ Schon jetzt gibt sich der 46-Jährige siegessicher: „Wir sagen: Ja – wird erfolgreicher!“

Reift hier der nächste Mallorca-Barde heran? Für DSDS-Kandidat Schmitty Extreme ging es kürzlich ins Studio, wo er mit Dominik de Leon (links; Geschäftspartner und Produzent von Ikke Hüftgold) einen Song aufnahm. Der soll bereits am Freitag (3. Februar) erscheinen © Privat/Ikke Hüftgold

DSDS-Bohlen lachte ihn aus, aber: Ikke Hüftgold macht Schmitty Extreme zum Ballermann-Star

Erstmeldung vom 31. Januar: „Ich bin der nächste große Ballermannstar. Jury macht euch bereit“, so erfolgssicher war Schmitty Extreme noch vor seinem DSDS-Castingauftritt am vergangenen Samstag (28. Januar 2023). Doch mit seinem selbstgeschriebenen Song „Leony“ – einer Art „Layla“ 2.0 – konnte er die Jury nicht überzeugen und kassierte ein vierfaches Nein. Kleiner Trostpreis: Pietro Lombardi kann sich schon vorstellen, dass er „auf dem Ballermann funktionieren könnte“.

Sam Schmidt aus Berlin versucht die Jury mit (v.l.) Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen von sich zu überzeugen. © RTL / Stefan Gregorowius

Dieser Meinung ist wohl auch Ikke Hüftgold. Der „Layla“-Produzent ist nun auch auf den Nachwuchs-Ballermannsänger aufmerksam geworden. Auf seinem Instagram-Account hat er gerade eine Abstimmung laufen und fragt seine Fans: „Sollen Ikke & Summerfield Records Schmitty von DSDS produzieren? Stimmt jetzt ab. Dieter wollte den geilen Scheiß ja nicht“.

„Neuer Sommerhit 2023“: DSDS-Fans feiern Schmitty Extreme

Im Sommer wird dann wohl ganz Mallorca zu „Leony“ gröllen, denn die Fan-Reaktionen sind eindeutig. Die überwiegende Mehrheit ist dafür, dass Ikke Hüftgold Schmitty extreme produziert. „Hau es raus Ikke - absoluter Banger“, so ein begeisterter Fan unter dem Video des Schlagersängers. „Ja man, das Lied hat üüüübelst geballert“, kommentiert ein anderer Nutzer. „Die Insel braucht den Song!“, ist sich ein dritter Fan sicher. „Neuer Sommerhit 2023“, prophezeit dieser Fan.

Die Fan-Abstimmung ist also eindeutig, der Ballermann will „Leony“. Wir haben bei Ikke Hüftgold nachgefragt. „Wir hatten den Schmitty gerade im Studio (...). Wir glauben da echt dran, weil das Feedback echt großartig ist“, verrät er im Interview mit Ippen-Digital. Dabei will der Ballermannstar scheinbar keine Zeit verlieren, bereits am 3. Februar wird „Leony“ offiziell veröffentlicht. „Feuer frei am Freitag“.

