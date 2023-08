Schlagerpaar Judith & Mel wohnte ein halbes Jahr im Hotel

Im Haus von Judith & Mel hat es gebrannt, daher musste das Schlagerduo ein halbes Jahr in einem Hotel leben. Nun haben die beiden eine neue Heimat gefunden.

Bad Zwischenahn – Die Schlagerstars Judith (70) und Mel Jersey (79) mussten nach einem Garagenbrand ihr Haus verlassen. Die Folgen des Zwischenfalls machten ihren privaten Rückzugsort unbewohnbar. Zwischenzeitlich lebten die beiden daraufhin in einem Hotel, doch nun haben sie nach etwa einem halben Jahr ein neues Zuhause gefunden.

Brand bei Judith & Mel: Die Schlagerstars mussten ihr Haus verlassen

Nach einer monatelangen Zwischenlösung haben die zwei Oldenburger Judith und Mel inzwischen in Bad Zwischenahn eine neue Heimat gefunden, nachdem ein verheerender Brand während der Neujahrsnacht ihr Zuhause unbewohnbar machte. Dies erzählte das Paar kürzlich in einem Interview mit dem Radiosender NDR Schlager. „Wir waren ein halbes Jahr im Hotel, aber irgendwann wurde es zu eng und zu klein“, erklärte Mel Jersey.

Judith und Mel Jersey scheint es in ihrem neuen Wohnort dabei sehr gut zu gefallen. „Bad Zwischenahn ist ein wunderschöner Ort. Ich habe mich schon in den ersten Tagen sehr wohlgefühlt. Inzwischen denke ich darüber nach, ob wir überhaupt nach Oldenburg zurückkehren“, verrät der Musiker weiter.

Nach turbulenten Wochen: Judith & Mel ist nicht zum Feiern zumute

In dem ehemaligen Heim von Judith und Mel Jersey wurde bereits alles ausgeräumt. „Fußböden, Decken sowie Elektroleitungen müssen erneuert werden“, erklärte das Schlagerpaar. Eine umfassende Renovierung des gesamten Hauses steht nun an, die voraussichtlich ein ganzes Jahr in Anspruch nehmen wird.

Hinter dem Schlagerpaar Judith und Mel Jersey liegen harte Wochen: Nach einem Brand in ihrem Haus mussten sie zwischenzeitlich in einem Hotel wohnen. Doch nun haben die Musiker eine neue Heimat gefunden. © picture alliance / dpa | Fredrik von Erichsen

Trotz des bevorstehenden Geburtstags von Mel sind die beiden derzeit nicht in Feierlaune. „Eine große Feier soll es auf keinen Fall geben“, betonte der Sänger. Seinen kommenden 80. Geburtstag am 1. Oktober wolle er nur im engsten Kreise verbringen. Auch ein anderes Schlagerpaar sorgte kürzlich für Aufsehen: Bei einem Event in Rust turtelte Stefan Mross (47) mit seiner neuen Freundin Eva Luginger (35). Verwendete Quellen: NDR.de/NDR Schlager