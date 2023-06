Oliver Pocher findet Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann witzig

Von: Jonas Erbas

Ganz offen sprechen Amira und Oliver Pocher in ihrem Podcast über ihre Eheprobleme. Dabei irritiert der Comedian plötzlich mit einem Witz über Rammstein-Sänger Till Lindemann.

Köln – Bei Amira (30) und Oliver Pocher (45) hing der Haussegen zuletzt zeitweise schief, doch anstatt sich öffentlich anzufeinden, setzte das Promipaar auf Klärung – und das auch in ihrem „Die Pochers!“-Podcast, der immer donnerstags erscheint. Dort sprach man bereits vergangene Woche (22. Juni) offen und ehrlich über die Eheprobleme. Doch weil so ein Thema nicht binnen weniger Tage vom Tisch ist, gehen die Moderatorin und der Comedian auch in ihrer neuen Folge (29. Juni) ins Detail.

Amira erhält übergriffiges Foto: Oliver Pocher reagiert mit Spruch über Till Lindemann

Die Ehekrise im Hause Pocher scheint ausgestanden, nun ist es an der Zeit, das Geschehene aufzuarbeiten. Schockiert berichtet Amira, dass sie nach dem Bekanntwerden des Beziehungskrachs ein fragwürdiges Angebot bekommen habe. Ein Fremder habe ihr ein Foto seines Gemächts zukommen lassen: „Ich habe letzte Woche mein erstes Dick-Pic bekommen.“

Ehemann Olli nutzt diese Steilvorlage und fragt hämisch: „Und, hast du Till Lindemann dann zurückgeschrieben?“ Damit nimmt der Komiker bewusst Bezug auf die Vorwürfe gegen den Rammstein-Sänger, die in den vergangenen Wochen immer weiter hochkochten. Typisch für Oliver Pocher: Obwohl im Fall Lindemann nach wie vor die Unschuldsvermutung gilt, konnte sich der Entertainer seinen streitbaren Witz nicht verkneifen.

Ehekrach bei Amira und Oliver Pocher? Komiker ordnet Gerüchte im Podcast ein

Amira möchte auf den Spruch über Rammstein-Frontmann Till Lindemann nicht weiter eingehen, stattdessen kritisiert sie deutlich das Verhalten des frivolen Foto-Versenders: „Es reicht schon, dass da Krise geschrieben wird. Das reicht schon, dass sich Männer dann denken, jetzt nutz’ ich meinen Slot.“ Die Aktion habe sie als „wirklich ekelhaft“ empfunden, erklärt sie Oliver Pocher anschließend.

Auch der 45-Jährige habe Nachrichten erhalten, die allerdings nicht mit anstößigen Inhalten, sondern ermutigendem Zuspruch versehen waren. Den Ehekrach ordnet der Spaßvogel als ganz gewöhnlichen Teil des Liebeslebens ein: „Das gehört in einer ganz normalen Beziehung mit dazu. Und dann ist es halt interessant, was daraus wird.“ Und: „Wir müssen jetzt auch nicht so tun, als wäre immer alles scheiße.“

Olli Pocher ist indes nicht der einzige Komiker, der sich zu einem Till-Lindemann-Scherz hinreißen ließ: Zuletzt sorgte Dieter Nuhr (62) mit einem Witz über „Rammstein-Aftershow-Orgien“ für Empörung. Verwendete Quellen: „Die Pochers!“ (Podimo; Podcast vom 29.6.2023)