Im TV immer gut versteckt: Das bedeuten die Tattoos von Dunja Hayali

Von: Lukas Einkammerer

Die „heute Journal“-Moderatorin Dunja Hayali trägt viele Tattoos an ihrem Körper. Hinter den Motiven stecken tiefgründige Bedeutungen.

Köln – Egal ob ein kleines Symbol an Finger und Arm, chinesische Schriftzeichen oder riesige Kunstwerke, die sich über den gesamten Rücken erstrecken – Tattoos sind so bunt und verschieden wie ihre Träger. Auch in der Promiwelt erfreut sich solcher unter die Haut gestochener Körperschmuck großer Beliebtheit. Für „heute Journal“-Moderatorin Dunja Hayali (48) haben ihre Motive ganz persönliche Hintergründe, die im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut gehen.

Wellen, Kreise und Symbole: Dunja Hayali erklärt Bedeutung ihrer Tattoos

Im Fernsehen zeigt sich Dunja Hayali stets fein herausgeputzt und in maßgeschneiderten Blazern. Wer jedoch einen Abstecher auf die Instagramseite der gebürtigen Nordrhein-Westfalin macht, erkennt sofort, dass sie privat einen ganz anderen Look an den Tag legt. Denn an Bein, Arm und Rücken der Moderatorin prangen etliche auffällige Tattoos, die man bei ihren top gestylten Ensembles sonst nie erahnen würde.

Viele lassen sich Tattoos einfach nur stechen, weil sie im Trend liegen – bei Dunja Hayali haben die Abstecher zum Tätowierer hingegen eine sehr tiefgründige Bedeutung. „Er steht für die Muße und die Kreativität“, erklärt sie im BILD-Interview das Motiv eines Flötenspielers auf ihrem Arm, „Sie symbolisieren Kraft, Dynamik, Veränderung“, beschreibt sie die Wellen, die ihren Körper zieren. Die auffälligen Symbole auf ihrer Schulter seien hingegen polynesisch und repräsentativ für die vier Elemente, während der Kreis auf ihrem Arm für den „Mensch vor den Irrwegen des Lebens“ stünde.

In diesen Ländern gibt es die meisten Tattoos Tattoos gibt es seit Tausenden von Jahren und während sie anfänglich meist rituellen und kulturellen Zwecken dienten, liegen sie heutzutage voll im Trend. Einer Umfrage des Magazins Stern aus dem Jahr 2018 zufolge finden sich die meisten Tattooträger in Italien, wo 48 Prozent aller Befragten mindestens eine Tätowierung besitzen. Auch Schweden (47 Prozent) und die USA (46 Prozent) platzierten sich in der Liste auf den oberen Plätzen. Deutschland landete hingegen auf Rang elf – von den Umfrageteilnehmern hatten 35 Prozent bereits einen Besuch im Tattoostudio hinter sich. (Quelle: stern.de)

Treffen mit Barack Obama: Dunja Hayali zeigte Ex-US-Präsident ihr Hundetattoo

Neben den großen Kunstwerken, die bei jedem persönlichen Schnappschuss sofort ins Auge springen, dürfte Dunja Hayalis emotionalstes Tattoo der arabische Schriftzug an ihrem rechten Handgelenk sein, der für den Namen ihrer Hündin Emma steht. Diesen Beweis der tiefen Bindung mit ihrem Haustier konnte die Goldene-Kamera-Preisträgerin bei einem Treffen in Berlin einst sogar dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama (61) zeigen, wie sie im April 2017 in der Talkshow „3nach9“ verriet.

Aus ihren vielen Tattoos macht Dunja Hayali kein Geheimnis. Vor allem in den sozialen Medien präsentiert die Moderatorin gerne die vielen Symbole. © Screenshot/Instagram/dunjahayali; IMAGO/Future Image (Fotomontage)

Hinter jedem von Dunja Hayalis Tattoos steckt offenbar ein persönliches Mantra oder eine ganz eigene Geschichte. Auch ihre Promi-Kollegen legen sich hingegen unter die Nadel, um individuelle Botschaften für immer festzuhalten. So ließ sich zuletzt Anna-Carina Woitschack als mögliche Anspielung auf Stefan Mross ein rätselhaftes Spruch-Tattoo stechen. Verwendete Quellen: bild.de, YouTube/3nach9, stern.de