Nach Panne bei Giovanni Zarrella: Bergdoktor-Star Mark Keller in nächster Schlagershow im TV

Von: Lukas Einkammerer

In der ZDF-Serie „Der Bergdoktor“ ist Mark Keller als Dr. Alexander Kahnweiler zu sehen. Privat versucht sich der Schauspieler auch als Musiker.

Leipzig – Mehr als 15 Jahre seit der Erstausstrahlung am 06. Februar 2008 ist Mark Keller (57), alias Dr. Alexander Kahnweiler, aus der beliebten ZDF-Heimatserie „Der Bergdoktor“ nicht mehr wegzudenken. Bevor es 2024 neue Geschichten aus Ellmau gibt, hat der beste Freund von Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, 53) den weißen Kittel aber erst einmal abgelegt und konzentriert sich auf seine Musikkarriere. Nach einem eher durchwachsenen Auftritt in der „Giovanni Zarrella Show“ steht schon in wenigen Tagen sein nächster Auftritt in einem Schlagerformat an.

TV-Panne: „Bergdoktor“-Star Mark Keller blamiert sich in Schlagershow von Giovanni Zarrella

Nachdem schon Ronja Forcher (26) im Juli 2022 mit ihrem Album „Meine Reise“ den Weg vom TV-Set in die Schlagerwelt eingeschlagen hat, schließt sich nun Mark Keller seiner Bergdoktor-Kollegin an. „Mein kleines Glück“ heißt die Platte, mit der Dr. Kahnweiler eine ganz neue Seite von sich, fernab des Operationssaals und der Familiendramen in der Region Wilder Kaiser, offenbart. Eine Familienangelegenheit ist die Scheibe aber trotzdem, denn Mark Kellers Sohn Aaron (30) ist auf mehreren der 16 Titel zu hören.

„Bergdoktor“-Star Mark Keller trat mit seinem Sohn Aaron in der „Giovanni Zarrella Show“ auf. Während seines Auftritts passierten jedoch einige Pannen. © IMAGO/HOFER; IMAGO/Eibner (Fotomontage)

Kaum, dass die neue „Bergdoktor“-Staffel zu Ende ist, lässt sich der ehemalige „The Masked Singer“-Kandidat die Gelegenheit nicht entgehen, seine musikalischen Projekte an den Mann zu bringen. In der „Giovanni Zarrella Show“ gab er am Samstagabend (25. Februar) gemeinsam mit Aaron das Duett „Wie der Vater, so der Sohn“ zum besten – und erntete sich von vielen Zuschauern ein vernichtendes Feedback. Denn während des Auftritts von „Bergdoktor“-Star Mark Keller kam es wiederholt zu peinlichen Patzern.

„Die Giovanni Zarrella Show“ geht in Runde 6 – wer war dabei? Am 25. Februar stand bereits die sechste Ausgabe der „Giovanni Zarrella Show“ statt. Auch in Offenburg setzte man erneut auf eine mit Stars gespickte Gästeliste mit Roland Kaiser, Andrea Berg, Mark Keller & Aaron Keller, Pur, Namika & Zaz, Semino Rossi, Nino de Angelo, Wolkenfrei, Ute Freudenberg, Luca Hänni, Beatrice Egli, Florian Künstler, Julia Lindholm, Max Giesinger & Michael Schulte, Jenny Jürgens & John Jürgens, Tim Bendzko, Maite Kelly und Adam Lambert. Die nächste Sendung läuft am 22. April und wird in Berlin aufgezeichnet.

Nach Zarrella-Pleite: „Bergdoktor“-Star Mark Keller in Schlagersendung von Christin Stark zu sehen

Sein Abstecher in das Erfolgsformat von Giovanni Zarrella (44) erwies sich als ein wenig unglücklich, ans Aufgeben denkt Mark Keller aber offenbar noch lange nicht. Denn wie der Programmvorschau des MDR zu entnehmen ist, wird er am Freitag (3. März) in dem von Christin Stark (33) moderierten Format „Schlager des Monats“ zu sehen sein. Dort lässt die Freundin von Matthias Reim (65) die größten Pop- und Schlagerhits der letzten Wochen Revue passieren – und wird bestimmt auch mit dem Musik-Newcomer über seine eigenen Lieder plaudern.

Ob und welchen Song Mark Keller bei „Schlager des Monats“ singen wird, ist noch nicht bekannt – nach der eher durchwachsenen Resonanz auf seine letzte Performance kann man ihm aber nur wünschen, dass seine Gesangskünste dieses Mal gnädiger bewertet werden. Indessen verriet „Bergdoktor“-Star Mark Keller auch, dass er seine Rolle in der ZDF-Serie wegen der 3-Finger-Regel erst ablehnen wollte. Verwendete Quellen: mdr.de, ZDF