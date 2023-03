„Bitte ohne Ex-Gattin“: „Immer wieder sonntags“-Zuschauer fordern Rauswurf von Anna-Carina Woitschack

Von: Jonas Erbas

Auch 2023 wird Stefan Mross eine neue „Immer wieder sonntags“-Staffel moderieren. Seine Ex Anna-Carina Woitschack wollen viele Schlagerfans darin allerdings nicht mehr sehen.

Rust – Noch vergangenes Jahr begeisterten Stefan Mross (47) und Anna-Carina Woitschack (30) bei „Immer wieder sonntags“ als das Schlager-Traumpaar schlechthin – Bilder, die es in dieser Staffel definitiv nicht geben wird: Nach der Trennung der beiden ist es ungewiss, ob die ehemalige DSDS-Kandidatin überhaupt nach Rust zurückkehren wird. Vielen Zuschauern wäre ein Ausstieg der 30-Jährigen indes nur allzu recht.

Stefan Mross ohne Anna-Carina Woitschack bei „Immer wieder sonntags“? – bisher nichts Offizielles

Zeitweise bemühte man sich um eine gütliche Trennung, doch nachdem Stefan Mross jüngst mit Anna-Carina Woitschacks bester Freundin Eva Luginger (35) anbandelte, herrscht zwischen dem einstigen Ehepaar endgültig Eiseskälte. Hat das auch Auswirkungen auf die Karriere der 30-jährigen Schlagersängerin?

Bei „Immer wieder sonntags“ war Anna-Carina Woitschack bis zuletzt ein fester Bestandteil der Sendung, moderierte in Rust sogar die „Starküche“, wo sie mit prominenten Gästen deren Leibgerichte nachkochte. Die ersten Details über die neue Staffel von Stefan Mross‘ Schlagersendung sind zwar inzwischen bekannt, ob die „Legendär“-Interpretin auch mit von der Partie ist, steht indes noch nicht fest.

Alle „Immer wieder sonntags“-Sendetermine 2023 im Überblick Folge 1: 07.05.2023 Folge 2: 14.05.2023 Folge 3: 21.05.2023 Folge 4: 04.06.2023 Folge 5: 18.06.2023 Folge 6: 25.06.2023 Folge 7: 02.07.2023 Folge 8: 16.07.2023 Folge 9: 23.07.2023 Folge 10: 06.08.2023 Folge 11: 13.08.2023 Folge 12: 27.08.2023 Best-of: 03.09.2023

„Immer wieder sonntags“-Zuschauer wüten gegen Anna-Carina Woitschack – „Bitte ohne sie“

Dass Anna-Carina Woitschack bis zuletzt fast so etwas wie die Co-Moderatorin von „Immer wieder sonntags“ war, kam bei vielen Zuschauern gar nicht gut an – und schürt bei manch einem deshalb nun die Hoffnung, dass Stefan Mross und seine Ex künftig nicht mehr in Rust gemeinsam auf der Bühne stehen. Die Schlagershow solle „bitte ohne seine Ex-Gattin“ stattfinden, fordert eine Zuschauerin auf der offiziellen Facebookseite der Sendung und erklärt: „Sie erschien mir persönlich da einfach irgendwie überflüssig. Als hätte man sie ihm zu liebe in die Sendung mit eingebaut.“

Diese Meinung ist keineswegs ein Einzelfall: „Ich war schon letztes Jahr genervt von seiner Frau“, lautet ein Kommentar, in einem anderen heißt es noch dringlicher: „Ich schaue die Sendung erst wieder, wenn seine Noch-Ehefrau nicht mehr dabei ist.“

Eigentlich war Anna-Carina Woitschack fester Bestandteil von „Immer wieder sonntags“, doch nach der Trennung von Moderator Stefan Mross hoffen viele Schlagerfans, die 30-Jährige künftig nicht mehr in der ARD-Sendung zu sehen (Fotomontage) © Bildagentur Monn/Imago

Andere werden dahingegen gar nicht mehr einschalten: Stefan Mross sei „zu kindisch und albern", schimpft ein vergraulter Fan, während ein anderer fordert, der Volksmusiker solle „lernen, mit den Gästen anständig umzugehen". Der 47-Jährige musste sich zuletzt sogar Scherze seiner Kollegen gefallen lassen: Barbara Schöneberger (49) witzelte über Stefan Mross' Liebesleben – da lachte sogar Florian Silbereisen (41) mit.