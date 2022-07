William und Kate haben „Bezug zur Realität verloren“: Im Helikopter geht es in den Urlaub

Und tschüss! William und Kate nutzen die Sommerferien für einen Familienurlaub – inklusive Helikopterflug. (Fotomontage) © i Images/Imago

Wenn William und Kate schnell von A nach B gelangen möchten, greifen sie gerne auf einen Helikopter zurück. Der steht praktischerweise in der Nähe des Palastes bereit, wie ein aktuelles Video beweist. Im Netz löst ihre Urlaubsreise einen Sturm der Entrüstung aus.

London – Ein nur 19 Sekunden langer Clip von Prinz William (40) und Kate Middleton (40) zieht weitere Kreise. Mit der Wahl ihres Fortbewegungsmittels ziehen die beiden den Unmut ihrer Landsleute und ihrer Fans auf sich. Die fünfköpfige Familie steigt kurzerhand in ihren royalen Helikopter, um ganz standesgemäß in die Sommerferien zu starten.

William und Kate lassen London hinter sich: Sie gönnen sich eine Auszeit

Eine TikTok-Userin konnte vor wenigen Tagen einen seltenen privaten Moment mit ihrer Handykamera einfangen. In der Nähe des Kensington-Palastes in London, das bis zum Windsor-Umzug von William und Kate noch das Zuhause der Cambridges ist, stieg das Herzogspaar gemeinsam mit seinen drei Kindern in einen wartenden Helikopter, der kurz darauf abhob. Während William und Kate und ihre Ältesten Prinz George (8) und Prinzessin Charlotte (7) mit Taschen und Rucksäcken abgelichtet wurden, hüpfte Nesthäkchen Louis (4) vergnügt umher.

Das Reiseziel wollte der Palast nicht verraten. Den Beginn der britischen Sommerferien könnten William und Kate mit ihrem Nachwuchs in ihrem Landsitz Anmer Hall in Norfolk einläuten. Später zieht es sie womöglich nach Schottland, wo sie auf Schloss Balmoral im August Queen Elizabeth II. (96) Gesellschaft leisten könnten.

Die Royals heben ab: William und Kates Helikopterflug erregt die Gemüter

Dass die junge Familie der Hauptstadt London ausgerechnet in einem Helikopter den Rücken kehrt und keinen Linienflug wählt oder einfach das Auto nimmt, missfällt vielen. In den Kommentaren zum Video machen die verärgerten TikTok-Nutzer ihrem Ärger Luft. So kritisiert beispielsweise ein User, dass William und Kate „den Bezug zur Realität verloren haben“, da auch die Briten mit der Inflation und steigenden Preisen zu kämpfen haben. „Wills [Spitzname von William] belehrt uns bei jeder sich bietenden Gelegenheit über die Umwelt!“, prangert eine andere empörte Nutzerin an.

Auch die Tatsache, dass gleich zwei zukünftige Thronfolger im selben Helikopter Platz nehmen, verwundert die Netzgemeinde. In wenigen Jahren dürfen Prinz William und Sohnemann George keine gemeinsamen Flugreisen mehr unternehmen – zum Schutz der Krone und der Thronfolge. Verwendete Quellen: tiktok.com