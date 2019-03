Ingrid Steeger liegt hilflos am Boden! Vor laufender Kamera zeigt sich das ganze Drama

Große Sorge um Ingrid Steeger! Nach den Enthüllungen um ihre Wohnung zeigte sich am Freitag das ganze Drama vor laufender Kamera.

München - Wieder große Sorgen um Ingrid Steeger (71)! Nachdem Bild am Freitag berichtete, dass ihr der Rausschmiss aus ihrer 38-Quadratmeter-Wohnung (650 Euro) in Schwabing und eine Anzeige beim Gesundheitsamt wegen unhygienischer und gesundheitsgefährdender Zustände drohe, weil es aus ihrer Wohnung extrem stark nach Urin, Fäkalien und Erbrochenem riecht, präsentierte sich das ganze Unglück der TV-Legende vor laufenden Kameras.

Fotografen und ein Fernsehteam warteten am Freitagmittag, bis sie das Mietshaus in der Nähe des Bonner Platzes verlassen hatte; sie hatte Interviewtermine, u. a. mit RTL. Auf dem Weg in das nahe gelegene Feinkost-Bistro Vini e Cibi musste sie sich mehrfach festhalten, später stolperte sie am Eingang und fiel zu Boden.

+ Ingrid Steeger auf dem Weg ins Bistro. © babiradpicture - abp / abp

Ingrid Steeger hilflos am Boden

Das RTL-Reporterteam half ihr wieder auf die Beine – es ist auch nichts weiter passiert. Aus Respekt vor Ingrid Steeger zeigen wir die Fotos nicht, auf denen sie hilflos am Boden liegt. Die Schauspielerin scheint gebrechlich; ihre kecken TV-Auftritte sind nur noch Erinnerung. Alt sind ihre Probleme: Geldsorgen, Alkohol, eine angeschlagene Gesundheit.

Eigentlich sollte Ingrid Steeger nächsten Donnerstag um 19 Uhr zusammen mit Schauspieler Helmut Tix (47) im Roy eine Lesung geben: Herzgeschichten – Erotisches und heiter Besinnliches von Goethe bis Marilyn Monroe. Dafür proben die beiden – auch dieses Wochenende wieder.

Tix sieht die Lesung keinesfalls in Gefahr: „Meiner Meinung nach ist das alles übertrieben; es geht ihr eigentlich ganz gut“, sagte er am Freitag gegenüber der tz. Auf alle Fälle würde der Abend Geld in die Kasse bringen. In Bild kündigte Ingrid Steeger an, sowieso nach Bremen ziehen zu wollen.

tz