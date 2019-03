Ingrid Steeger weiter in Klinik: Bester Freund verzweifelt über Zustand der Wohnung   

Ingrid Steeger steckt in einer schweren Lebenskrise, hat psychische und finanzielle Probleme. Freunde lieferten sie in ein Krankenhaus in München ein. Ihre Aussagen belegen den tiefen Fall der Schauspielerin.

Update vom 27. März, 22.24 Uhr: Sie ist noch immer im Krankenhaus: Ingrid Steeger wird seit vergangenen Freitag ärztlich betreut. Eine Rückkehr in ihre Wohnung sei auch nicht möglich, so ihr enger Freund Terry Black zur tz. „Die Wohnung ist renovierungsbedürftig, da kann sie noch nicht wieder rein“, so Black. Abwechselnd mit Danielle Waldleitner kümmert er sich um den einstigen Klimbim-Star.

Die einstige TV-Ikone ist seit einigen Monaten schwer angeschlagen. Sie konnte sich – auch aufgrund von hohem Alkoholkonsum – nicht mehr selbst versorgen. Anwohner ihres Schwabinger Appartements klagten über den Gestank aus ihrer Wohnung. Am Freitag dann stürzte Steeger auf der Straße. Ihre Freundin Danielle brachte sie ins Krankenhaus.

Ingrid Steeger in Klinik: Bester Freund verzweifelt - Ex macht sich Vorwürfe

Update vom 27. März, 12.38 Uhr: Die Sorge bei den Freunden von Ingrid Steeger ist weiterhin groß. Regisseur Dieter Wedel, der von 1988 bis 1992 mit der Schauspielerin liiert war, sagte Bild, dass er mit Steeger telefoniert habe. „Sie ist jetzt in medizinischer Behandlung, im Moment muss man sich keine Sorgen machen.“

Allerdings macht sich Wedel auch Vorwürfe. „Ich war vor fünf Wochen in München, hätte sie natürlich auch mal aufsuchen können“, so der 77-Jährige. „Dann hat man immer andere Termine und kümmert sich nicht genug – das sage ich ganz offen!“

Ingrid Steeger im Krankenhaus: Dringender Appell von Terry Black

Einen Appell richtet hingegen Terry Black, enger Freund von Steeger, an die Schauspielerin, die bisher jede Hilfe abgelehnt hat. „Sie muss mitmachen, sonst macht es auf lange Sicht keinen Sinn.“ Dabei baut Black auf die heilende Wirkung von Yorkshire-Terrier-Hündsin Eliza.

„Ich habe sie impfen und ihre Ohrenentzündung behandeln lassen. Wenn Ingrid wieder auf den Beinen ist, bekommt sie Eliza zurück“, verspricht Black und äußert die Hoffnung, dass das schon sehr bald der Fall sein könnte. „Wenn alles gut läuft, dann schon frisch frisiert am Freitag.“

Ingrid Steeger im Krankenhaus: „Sie will sich nicht helfen lassen“ - bester Freund völlig verzweifelt

München - Die Nerven, der Alkohol, der Absturz – als Ingrid Steeger (71, tz berichtete) am Freitag zwischen ihrer Wohnung und ihrem Stammcafé stürzt, ziehen ihre Freunde die Reißleine. Danielle Waldleitner holte sie ab, brachte sie „an einen geheimen Ort, wo sie versorgt wird“, wie sie der tz am Sonntag sagte. Auch Ingrids enger Freund, Terry Black, ist zur Stelle. „Sie ist im Krankenhaus“, sagt er im Gespräch mit der tz. „Sie braucht dringend ärztliche Hilfe und auch psychologische Unterstützung.“

Ingrid Steeger: Fast nur Mahnungen im Briefkasten

Die letzten zwei Jahre hat er sich intensiv um Ingrid Steeger gekümmert. Hat für sie Behördengänge übernommen, Formulare ausgefüllt, sich um den Mietzuschuss und die Krankenversicherung gekümmert. Terry hat eine Generalvollmacht, darf Ingrids Post öffnen. „Darunter sind 90 Prozent unbezahlte Rechnungen“, klagt Terry, manche Briefe waren noch aus dem Jahr 2016.

Ist Ingrid Steeger zu stolz, um Hilfe anzunehmen?

So sehr der Schauspieler sich auch kümmerte („Ich habe auch fünfmal die Wohnung komplett sauber gemacht“) – es wurde immer schlimmer. Vor allem: „Ingrid will sich nicht helfen lassen. Sie lehnt es ab. Wir haben alles versucht, was in unserer Macht steht.“

Terry hofft inständig, dass Ingrid Steeger professionelle Hilfe in Anspruch nimmt. Bis dahin versorgt er Steegers Hund Eliza Doolitte, an dem die Schauspielerin besonders hängt. „Es ist und bleibt Ingrids Hund, ich kümmere mich um ihn, bis es ihr besser geht.“ Doch auch seine Kräfte sind begrenzt. Er hat zwei Kinder und zwei Hunde, lebt in Starnberg. „Eigentlich bräuchte Ingrid jemanden, der 24 Stunden bei ihr ist.“ Sonst sei auch die Gefahr zu groß, dass sie sich wieder Alkohol besorgt. „Ich weiß jetzt auch nicht mehr weiter“, gesteht er.

Ingrid Steeger: Neue Rollenangebote täten ihr gut

Terry kennt auch die zukünftigen Engagements, die man Steeger in Aussicht gestellt hat, wie eine Rolle bei den Bad Hersfelder Festspielen. „Sie muss wieder auf die Beine kommen, denn Ingrid ist eine sehr talentierte Schauspielerin. Gibt man ihr einen Text, kann sie ihn in wenigen Stunden auswendig“, schwärmt Terry, der selbst als Moderator und Schauspieler auf der Bühne steht.

