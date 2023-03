Internet-Gangster erpresst „Bares für Rares“-Waldi – der rät ihm: „Lern erstmal Deutsch!“

Von: Jonas Erbas

Walter Lehnertz ist sauer: Ein Krimineller hat den Facebook-Account des „Bares für Rares“-Stars gehackt. An den Übeltäter richtet der 56-Jährige nun überdeutliche Worte.

Kall – Enkeltrick, Schneeballsystem, Telefonabzocke, falsche Polizisten – die Liste an Betrugsmaschen, mit denen sich die Bundesbürger herumschlagen müssen, scheint immer länger und länger zu werden. Hier und da erwischt es auch Promis, wie zuletzt „Bares für Rares“-Liebling Walter „Waldi“ Lehnertz (56): Der Facebook-Account (fast 50.000 Follower) des Antiquitätenhändlers wurde von einem Unbekannten gehackt. Der verlangt nun Lösegeld.

80-Euro-Waldi von „Bares für Rares“ gemein erpresst – „Habe wirklich die Schnauze voll“

Für 80-Euro-Waldi nimmt der Ärger in den sozialen Netzwerken offenbar kein Ende: „Ich bin wieder gehackt worden bei Facebook“, klagte der „Bares für Rares“-Star in einem Instagram-Beitrag am Dienstag (28. März). Bereits zum dritten Mal habe sich ein Verbrecher ganz dreist Zugang zu seinem Profil verschafft. „Alles, was im Moment da kommt, ist nicht von mir“, klärte er seine Fans auf.

Auf Hilfe von Facebook selber warte er vergeblich, so der Kunstexperte: „Ich weiß ja nicht, ob sie nur die Leute schützen, die da auch Werbung machen, weil die mit denen ein Schweinegeld verdienen.“ Dem sonst so gut gelaunte Rheinland-Pfälzer reicht es endgültig: „Ich habe wirklich die Schnauze voll“, wetterte er in dem Video und forderte deshalb: „Die sollen mich einfach in Ruhe lassen. Ich will doch nur gute Laune verbreiten.“

Bundeskriminalamt warnt vor Betrugsmaschen Auf seiner Website warnt das Bundeskriminalamt vor gängigen Betrugsmaschen und klärt auf, wie man sich gegen diese schützt. An Kreativität und Heimtücke mangelt es den Tätern nicht, wie die lange Liste an dort aufgeführten Straftaten belegt. Neben dem Messenger-Betrug, manipulierten Internetshops, betrügerischen E-Mails oder sexueller Erpressung im Netz warnt das BKA auch vor falschen Jobangeboten und sogar psychoaktiven Substanzen in Nahrungsmitteln. Schutz vor derart kriminellen Handlungen bieten eine gesunde Portion Vorsicht und Misstrauen. Auch die Polizei sollte bei einem entsprechenden Verdacht kontaktiert werden.

„Bares für Rares“-Waldi fordert Erpresser auf, Deutsch zu lernen – „Ich kann kein Englisch“

Per E-Mail habe sich der Internet-Gangster schließlich an Walter Lehnertz gewandt und auf Englisch von ihm 1800 Euro für die Freigabe seiner Facebookseite gefordert, berichtete der 56-Jährige am Mittwoch (29. März). Die Nachricht habe er nur dank der Hilfe seiner Lebensgefährtin entschlüsseln können. Seine Sprachkenntnisse seien zu dürftig. Deswegen riet er dem Hacker: „Pass auf! Wenn du mit mir verhandeln willst, dann musst du erstmal Deutsch lernen, weil: Ich kann kein Englisch.“

Verhandlungen über ein entsprechendes Lösegeld werde er erst führen, wenn der Erpresser sich an ihn in seiner Muttersprache wende. Auf den Beistand der Polizei wolle 80-Euro-Waldi übrigens verzichten, wie er verriet. Er gehe davon aus, dass sich die Beamten eh nicht richtig kümmern würden. Deren Hilfe hätte einer seiner Kollegin einst dahingegen gut gebrauchen können: Als sein Wohnwagen explodierte, entkam „Bares für Rares“-Star Ludwig „Lucki“ Hofmaier (81) nur knapp dem Tod. Verwendete Quellen: instagram.com/waldi_baresfuerrares, facebook.com/80.euro.waldi.bares.fuer.rares, bka.de