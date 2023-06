Interview enthüllt: Prinz Harry wollte Jahre vor Meghan raus aus der Royal Family

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Prinz Harry sehnte sich weit vor dem Megxit nach einem „normalen Leben“. Dass der Herzog von Sussex schon lange kein Royal mehr sein wollte, zeigen frühere Interviews.

London – Seit seiner Autobiografie „Spare“ (Dt. „Reserve“) gibt es keinen Zweifel: Prinz Harry (38) war als Mitglied der königlichen Familie zutiefst unglücklich. In dem Buch gab er detaillierte Einblicke, die seine Frustration erklärten und rechnete offen mit König Charles III. (74), seiner Stiefmutter Camilla (75), seinem Bruder Prinz William (40) und dessen Ehefrau Kate Middleton (41) ab. Dass er allerdings schon lange vor seinem Rückzug kein Royal mehr sein wollte, zeigen jetzt alte Interviews, die Dailymail zur Verfügung gestellt hat.

Prinz Harry wollte nicht, dass die Monarchie nur aus „einem Haufen Berühmtheiten“ bestehe

Schon vor sechs Jahren enthüllte The Mail on Sunday in Kommentaren, wie sehr Prinz Harry schon mit dem Gedanken spielte, aus der königlichen Familie „aussteigen zu wollen“. Während eines offenen Interviews mit der Journalistin und Autorin, Angela Levin, sprach der damals 32-jährige Harry über seine Schwierigkeiten, eine sinnvolle Rolle für sich selbst in dem zu finden, was er als das „Goldfischglas“ bezeichnete. Mehr noch: Er sei mehrfach zudem kurz vor dem Zusammenbruch gestanden, sagte er damals.

Prügel, Drogen, Poolparty: Prinz Harrys Eskapaden in Bildern Fotostrecke ansehen

Was ihn abhielt, seine Wünsche in die Tat umzusetzen, sei seine Loyalität gegenüber Queen Elizabeth II. (96, † 2022) gewesen, gab Harry an. „Ich habe viele Jahre damit verbracht, mich abzumühen, und ich wollte nicht erwachsen werden“, gab der Prinz in dem Gespräch freimütig zu. Und weiter: „Ich hatte das Gefühl, ich wollte raus, beschloss dann aber, drin zu bleiben und mir eine Rolle zu suchen.“ In dem Gespräch mit Levin gab Prinz Harry auch eindringlich seine Ansicht wieder, dass sich die Monarchie ändern müsse, sobald seine Großmutter gestorben sei. Niemand in der royalen Familie möchte König oder Königin sein“, erklärte er der erstaunten Interviewerin.

Prinz Harry und Meghan Markles Ausstieg aus dem Königshaus Davon, wie schnell sich die Dinge für ihn nach dem Levin-Interview entwickeln würden, war Harry sicher selbst überrascht. Innerhalb von vier Jahren hatten Harry und Meghan Markle (41) nicht nur der königlichen Familie, sondern auch Großbritannien den Rücken gekehrt. Heute lebt der Prinz als zweifacher Vater in Kalifornien und hat die Abrechnung mit seinem früheren Leben in Buchform verarbeitet.

In Harry brodelte es, lange bevor er Meghan Markle im Juli 2016 traf

Harrys Statements haben die Autorin so beeindruckt, dass sie beschloss, eine Biografie über den Herzogs von Sussex zu verfassen: „Harry: A Biography of A Prince“ (Pegasus). „Wir wollen sicherstellen, dass die Monarchie Bestand hat, und sind begeistert von dem, wofür sie steht“, sei eine Aussage gewesen, der sie zum Schreiben ihres Werks gebracht hätte, sagt Levin heute.

Schon vor sechs Jahren wollte Prinz Harry ein „normales Leben“, wie alte Interviews zeigen. Auch seinen Kindern wolle er normales Leben ermöglichen (Fotomontage). © AndrewParsons/Imago & Cover Images/Imago

In Harry herrschte immer Aufruhr, lange bevor er Meghan Markle im Juli 2016 traf, wie man auch seinem Buch entnehmen kann. Unter anderen Vorzeichen hat Harry auch vor sechs Jahren nichts anderes gesagt: „Wir wollen nicht nur ein Haufen Promis sein, sondern unsere Rolle für etwas Gutes nutzen.“ Er bestand darauf, dass jede Änderung dem „größeren Wohle“ der Monarchie diente: „Wir tun dies nicht für uns selbst, sondern zum Wohle der Menschen und der Monarchie, die wir vertreten.“ Und: „Es gibt so viel Negatives auf der Welt – wir als Familie versuchen, etwas Positives zu bringen.“ Verwendete Quellen: dailymail.co.uk